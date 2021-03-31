Женщины Славгорода впали в панику из-за слухов о закрытии роддома

«Мамочки из Славгорода» написали в Instagram, что роддом закрывают, потому что «Барнаул придумал новые правила» — отправлять всех в ДАР.
«Для какой цели закрывать? Кому это надо? О ком забоятся чиновники?» — напряглись славгородские женщины.
Якобы беременным нужно будет ехать в краевой центр, рожать и возвращаться в Славгород. Это более 400 км пути.
«Не допустите это, у нас в Горняке такая же была оптимизация, ничего хорошего, роженицы ездят за 70 км, при нашем отличном роддоме новом!» — поддержали обсуждение в комментариях.
Заговор Барнаула быстро опровергли представители ЦРБ Славгорода.
Главный врач Дмитрий Григорович и заведующая Славгородским межрайонным перинатальным центром Елена Черкасова однозначно заявляют, что ни о каких планах по закрытию роддома в 2023 году и в последующие годы речи нет.
Наоборот, планируется развивать акушерско-гинекологическую и неонатологическую службы. Уже началась организация кабинета антенатальной охраны плода, где беременные женщины Славгорода и ближайших районов будут проходить скрининг на врожденную патологию, не выезжая в Барнаул.
«Для этих целей кабинет оснащен аппаратом УЗИ экспертного класса, врач прошел подготовку и специализацию, в том числе на базе центра „ДАР“», — заявили в больнице.
Также администрация старается укомплектовать штат отделений роддома и женской консультации. Пока обучение на целевой основе проходят два ординатора.
Кстати, в 2020 году в стенах славгородского роддома на свет появились 734 ребенка.