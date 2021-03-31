Женщины Славгорода впали в панику из-за слухов о закрытии роддома

Единственный в Славгороде и в ближайших 200 км роддом собираются закрыть в 2023 году, уверены местные жительницы. У администрации Славгородской ЦРБ другая информация.

«Мамочки из Славгорода» написали в Instagram, что роддом закрывают, потому что «Барнаул придумал новые правила» — отправлять всех в ДАР.

«Для какой цели закрывать? Кому это надо? О ком забоятся чиновники?» — напряглись славгородские женщины.

Якобы беременным нужно будет ехать в краевой центр, рожать и возвращаться в Славгород. Это более 400 км пути.

«Не допустите это, у нас в Горняке такая же была оптимизация, ничего хорошего, роженицы ездят за 70 км, при нашем отличном роддоме новом!» — поддержали обсуждение в комментариях.

Заговор Барнаула быстро опровергли представители ЦРБ Славгорода.

Главный врач Дмитрий Григорович и заведующая Славгородским межрайонным перинатальным центром Елена Черкасова однозначно заявляют, что ни о каких планах по закрытию роддома в 2023 году и в последующие годы речи нет.

Славгородская ЦРБ. crb-slav.zdravalt.ru

Наоборот, планируется развивать акушерско-гинекологическую и неонатологическую службы. Уже началась организация кабинета антенатальной охраны плода, где беременные женщины Славгорода и ближайших районов будут проходить скрининг на врожденную патологию, не выезжая в Барнаул.

«Для этих целей кабинет оснащен аппаратом УЗИ экспертного класса, врач прошел подготовку и специализацию, в том числе на базе центра „ДАР“», — заявили в больнице.

Также администрация старается укомплектовать штат отделений роддома и женской консультации. Пока обучение на целевой основе проходят два ординатора.

Кстати, в 2020 году в стенах славгородского роддома на свет появились 734 ребенка.