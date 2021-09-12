Россиянка привезла гроб с телом к мэрии: не смогла за 120 тысяч купить разрешение на похороны

Жительница подмосковной Балашихи привезла к мэрии гроб с телом сестры, которую не смогла похоронить, сообщает « Подъем ».

Женщина хотела похоронить сестру на кладбище рядом с отцом, однако местные ритуальщики потребовали 120 тыс. рублей лишь за разрешение похоронить.

«Таких денег у женщины не было, а провести погребение с помощью коммерческого агентства ей не разрешили», — отмечает издание.

В администрации Балашихи после инцидента сообщили, что ситуация возникла из-за неправильно оформленных документов.

Также в мэрии заявили, что проблема разрешилась в этот же день. Сразу же, как написали местные СМИ и соцсети.

«Оформила все документы и поехала хоронить. Проблема была в том, что не было разрешения на захоронение. Место предоставляется бесплатно при наличии разрешения, услуги были оказаны коммерческой организацией, в которую обратилась заявительница», — подчеркнули власти.

Ранее экс-директор барнаульской похоронной службы и его отец-ритуальщик попались на незаконном бизнесе.