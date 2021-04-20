Россиянка родила естественным путем девочку-богатыря

Девочка-богатырь родилась в Петербурге. Вес рекордсменки — 5 килограммов и 40 граммов, рост — 56 сантиметров.

Ребенок абсолютно здоров, а роды прошли естественным путем. При этом у родителей девочки «стандартные» физические параметры, лишнего веса у них тоже нет.

Вес мамы — всего 60 килограммов, пишет bfm.ru.

Крупными считаются новорожденные, вес которых выше 4 килограммов. Если больше пяти — «гиганты», пишет «Российская газета».

Беременность протекала без осложнений.

О том, что ребенок будет рекордсменом по весу, показало одно из финальных УЗИ. Однако будущая мама Татьяна Протасевич не предала этому значения, ведь «УЗИ тоже может ошибаться», пишет «Комсомольская правда».

Мама с младенцем чувствуют себя прекрасно и уже готовятся к выписке.

Ранее сообщалось, что сибирячка родила, увидев в окне смотрящих на нее полицейских.