Сибирячка родила, увидев в окне смотрящих на нее полицейских. Очень позитивная история

История произошла в Абакане. В полицию поступило сообщение о том, что между жильцами в двухквартирном частном доме происходит конфликт.

На вызов выехали инспектор ППС старший лейтенант Сергей Пузаков и полицейский-водитель сержант Роман Мухомедзянов.

«Прибыв на место, обратили внимание, что в доме и около него все было спокойно. Выясняя обстоятельства вызова, заглянули в окна квартиры, откуда поступил звонок, но там тоже было тихо», — рассказали в ведомстве, как нарастал саспенс.

Тогда правоохранители подошли к соседним окнам и увидели беременную молодую девушку. Она рассказала, что одна в квартире и начались роды, а скорую помощь не может вызвать из-за проблем с телефоном.

Сергей вызвал бригаду врачей, проводил женщину на кровать и принял роды. В это время Роман занимался соседями — выяснял, по каким причинам они кричали и ссорились.

Вскоре приехали медики. Врач, осмотревший новорожденного ребенка, отметил грамотные действия полицейского при родовспоможении.

«Сотрудники признаются, что в такой ситуации оказались впервые и даже не думали, что теоретические знания, полученные много лет назад в учебном центре, будут применять на практике», — отметили в МВД.

Молодую маму с ребенком отправили в Республиканский клинический перинатальный центр. Девочка родилась весом 2340 граммов.

В итоге, как уже понятно, обе истории закончились благополучно: в одной квартире помирились конфликтующие стороны, а в другой — у девушки появился малыш.

Ранее в Алтайском крае полицейский мгновенно оценил обстановку и помог двум обессилившим женщинам.