Россиянка в 33 года родила «юбилейного» десятого ребенка

Жительница Санкт-Петербурга Александра Федорова родила десятого ребенка, сообщает « Фонтанка » со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Мальчик родился 12 января: вес младенца — 3,8 кг, рост — 53 см.

Родители назвали сына Игорем. Его маме Александре 33 года, ее старшему ребенку — 16 лет.

«Десятый малыш символично родился в 10-м роддоме и даже в 10-м родильном зале», — отметили власти Петербурга.

«Юбилейный малыш. Похож на папу… я ему говорю „стой“, это последний наш ребенок будет, а муж говорит, давай лет через десять еще раз попробуем», — рассказала Александра.

Многодетная семья живет в Калининском районе Петербурга в 5-комнатной квартире, полученной от государства.

Напомним, в Алтайском крае в январе 2021 года насчитывалось 26 семей, воспитывающих десять и более несовершеннолетних детей.