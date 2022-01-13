13 января -19°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Россиянка в 33 года родила «юбилейного» десятого ребенка

Жительница Санкт-Петербурга Александра Федорова родила десятого ребенка, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Александра Федорова, мать десятерых детей.
Александра Федорова, мать десятерых детей.
кадр из видео.

Мальчик родился 12 января: вес младенца — 3,8 кг, рост — 53 см.

Родители назвали сына Игорем. Его маме Александре 33 года, ее старшему ребенку — 16 лет.

«Десятый малыш символично родился в 10-м роддоме и даже в 10-м родильном зале», — отметили власти Петербурга.

«Юбилейный малыш. Похож на папу… я ему говорю „стой“, это последний наш ребенок будет, а муж говорит, давай лет через десять еще раз попробуем», — рассказала Александра.

Многодетная семья живет в Калининском районе Петербурга в 5-комнатной квартире, полученной от государства.

Напомним, в Алтайском крае в январе 2021 года насчитывалось 26 семей, воспитывающих десять и более несовершеннолетних детей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость