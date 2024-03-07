Россиянок призвали рожать первого ребенка до 24 лет

Голикова сделала такое заявление в ходе выступления на Всемирном молодежном форуме, сообщает "Коммерсантъ".

Вице-премьер отметила, что средний возраст рождения первенца в стране — 26 лет, а по ее словам, самый правильный — до 24 лет.

По мнению Голиковой, чем раньше родится первый ребенок, тем быстрее и второй, и третий. Также она отметила, что россиянам не должно быть страшно встретить старость, а лучше всего встретить ее в кругу близких людей, ими являются дети.

Отметим, что у самой Голиковой детей нет.

Ранее сообщалось, что женщина из Алтайского края стала мамой второй раз спустя 20 лет.

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