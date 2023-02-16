Российская девочка продолжала жить с пулей в сонной артерии

14-летняя школьница из Краснодарского края полгода проходила с пулей в сонной артерии. Об этом сообщает Рен ТВ со ссылкой на источник.

В июле 2022 года девочка вместе с друзьями гуляла в станицу Медовская.

Один из парней взял на прогулку пневматическое оружие и начал стрелять. Один выстрел попал в школьницу, но она не обратила на это внимание.

Когда у пострадавшей начались проблемы со здоровьем, родители решили проконсультироваться с нейрохирургами. Они решили отправить девочку в Москву.

В столичной больнице врачи провели операцию и смогли извлечь металлическую пулю из сонной артерии.

Ранее жительница Барнаула рассказала, как ее насморк оказался онкологией.