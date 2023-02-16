Российская девочка продолжала жить с пулей в сонной артерии

В июле 2022 года девочка вместе с друзьями гуляла в станицу Медовская.
Один из парней взял на прогулку пневматическое оружие и начал стрелять. Один выстрел попал в школьницу, но она не обратила на это внимание.
Когда у пострадавшей начались проблемы со здоровьем, родители решили проконсультироваться с нейрохирургами. Они решили отправить девочку в Москву.
В столичной больнице врачи провели операцию и смогли извлечь металлическую пулю из сонной артерии.
Ранее жительница Барнаула рассказала, как ее насморк оказался онкологией.