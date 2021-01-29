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Жизнь

Российская порнозвезда призналась, что начала деградировать из-за отсутствия работы

Тюменская звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор рассказала URA.RU о своей жизни и плохом настроении из-за отсутствия работы.

Лола Тейлор, порнозвезда
Лола Тейлор, порнозвезда
instagram.com/lola_taylor0000.

Лола призналась, что из-за отсутствия работы и развлечений начала деградировать — это вновь привело ее к депрессии.

«Работы толком нет, я постоянно сижу дома. Из-за этого начала уже деградировать. Не знаю, как справиться с этим состоянием. Настроения нет никакого. Я снова впала в депрессию. Не знаю, почему мне так не везет, но у меня в жизни снова началась черная полоса», — пожаловалась она.

Порнозвезда отметила, что сейчас готовится к очередной операции по липосакции, однако это также не добавляет ей настроения.

Кроме этого, она испытывает другие проблемы со здоровьем, но уточнять не стала. Кстати, ранее она в своем Instagram пожаловалась на отсутствие «второй половинки».

При этом жизнь постоянно подкидывает Лоле приключения. Ранее на нее напал пьяный мужчина с самурайским мечом, когда она с подругой и мужчиной отдыхала в особняке.

В нетрезвом состоянии мужчина, которому почудились разные вещи, начал грубить женщинам и кинулся на подругу порнозвезды.

«Ему показалось, что она — дьяволица, как он сказал. И он еще сказал, что мы едим людей. Каких людей мы едим? Я не понимаю», — рассказала она в интервью Mash.

В одной из комнат особняка оказался декоративный самурайский меч, который от удара по девушке сломался на две части. После мужчина скрылся, прихватив с собой три смартфона и часы Rolex.

Накануне порнозвезда получила восемь суток административного ареста за езду на автомобиле без водительского удостоверения. По ее мнению, виной тому стала «черная полоса в жизни».

«В первый раз в жизни посадили. Ужас. Черная полоса в моей жизни. Да что же я такого сделала, что у меня этот год просто проклятый? Что ни день, то одни беды. Что меня там ждет, как там вообще? Я всегда этого очень сильно боялась, и просто по глупости так попала», — рассказала она своим фанатам.

От разговора с журналистами она отказалась, сославшись на подавленное эмоциональное состояние.

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