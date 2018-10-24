От винта! Пилоты рассказали, когда пассажирам нужно аплодировать при посадке самолета

Сервис путешествий Туту.ру опросил пилотов российских авиакомпаний на тему, как они относятся к аплодисментам на борту во время посадки лайнера.

В частности, выяснилось, что летчики даже не слышат оваций пассажиров из салонов лайнера.

Немаловажно — аплодировать в момент касания самолета земли преждевременно, единогласно считают авиаторы, пишет РИА Новости.

«Рано радуются»

«В момент посадки пульс у нас учащается, давление повышается. Мы ничего постороннего в этот момент не замечаем, все внимание к процессу, к приборам. Аплодисменты из-за этого мы не слышим. Потом бортпроводники передают, что пассажиры хлопали. Мое мнение, что нужно аплодировать, когда самолет на стоянке, это правильнее», — сказал Константин, работающий в российской авиакомпании.

Пилот Сергей с 30-летним полетным стажем на вопрос, как он относится к аплодисментам на борту, также ответил, что пассажиры «рано радуются».

Впереди — рулежка

Осенний споттинг в Барнаульском аэропорту. Алексей Мартышкин , vk.com/martyishkin

Пилот акцентировал внимание на том, что в аплодисментах при касании с землей нет никакой логики, так как впереди — рулежка.

«У нас есть такое понятие gate to gate — вот когда доставим пассажиров к месту, тогда можно расслабляться, хлопать», — рассказал опытный летчик.

И напомнил недавний случай, когда при посадке в адлерском аэропорту — после касания — самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и загорелся. Пострадали 18 человек.

В начале октября на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в международном аэропорту Жуковский произошло ЧП: Boeing авиакомпании «Икар» протаранил самолет А-320 авиаперевозчика «Уральские авиалинии». Самолет благополучно приземлился, но при маневрировании на земле на ВПП произошло столкновение. При заруливании на стоянку Boeing врезался в бок стоявшего на полосе аэробуса «Уральских авиалиний». На борту Boeing находились 266 пассажиров и экипаж. К счастью, никто не пострадал.

Пристегните ремни

Авиатор Максим, летный стаж которого превышает 15 лет, выразил полную солидарность со своими коллегами в отношении к аплодисментам на борту.

«Лучше бы пассажиры пристегивались ремнями безопасности, когда сидят в своих креслах, даже если полет проходит спокойно. В воздухе бывают всякие неожиданности, и люди должны понимать, что на борту они и сами должны о себе позаботиться», — посоветовал пилот.

Идем на посадку!

Ранее эксперты выясняли, зачем пассажиры аплодируют при посадке самолета.

Аплодисменты после посадки — это способ сказать пилоту «спасибо, посадка была мягкой» или привычка некоторых пассажиров.

На вопрос: «Хлопаете ли вы в ладоши, когда приземляется самолет, в котором вы летите», большинство (53%) респондентов ответили утвердительно. Из них 37% хлопают всегда, и для них это способ поблагодарить пилота за мягкую посадку. 15% признались, что хлопают, когда есть настроение.

26% заверили, что сами не хлопают, но ровно относятся к аплодисментам остальных пассажиров.

А 22% оказались противниками этой традиции: сами не хлопают и раздражаются, когда это делают другие пассажиры.

В опросе приняли более пяти тысяч человек.

Музей самолетов в Барнауле. Олег Богданов

Мнение эксперта

Привычка хлопать в ладоши при посадке воздушного судна свойственна пассажирам, которые нечасто летают, уверен летный директор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Ситнянский.