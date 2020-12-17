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Жизнь

Российские священники сожгли 150-летний храм

В Нижегородской области православные священники сожгли 150-летний храм, построенный без единого гвоздя, объяснив это традицией, Telegram-канал «Подъем».

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

По словам пресс-секретаря Лысковской епархии Романа Киянова, колокольня давно пришла в аварийное состояние, а средств на ее восстановление не было. Он заявил, что сожжение не является кощунством.

«По древнему христианскому обычаю все святыни подлежат сожжению как самому действенному способу, чтобы они не попирались», — заявил священник.

Это лучший способ уберечь святыню от осквернения, пишет Lenta.ru.

Решение об уничтожении здания для строительства нового храма было принято после народного схода.

На месте сожженного храма построят новую церковь.

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