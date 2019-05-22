Российские ученые спрогнозировали ледниковый период

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ), которые работают над математическими моделями изменения климата, пришли к выводу, что Землю ждет резкое похолодание.

Толчком для снижения температуры станет текущее потепление земного климата, сообщает пресс-служба вуза.

«Как демонстрируют данные нашего математического моделирования, локальный рост температуры резко сменится ее падением», — говорит профессор кафедры теоретической и математической физики УрФУ Дмитрий Александров.

Будущее похолодание объясняется изменениями в Мировом океане. Большой приток пресной воды в океан из-за таяния льда нарушает устоявшиеся циркуляции из-за меньшей плотности талой воды по сравнению с соленой морской. Это приводит к ослаблению поверхностных потоков теплой воды — от экватора к полюсам — и, в частности, к ослаблению Гольфстрима.

Остановка Гольфстрима может привести к похолоданию в Северной Америке и Европе, а затем и к глобальному похолоданию, пишет znak.com.

Между тем предсказать, когда наступит новый ледниковый период, уральские ученые пока не могут.

Холодильник «включен»

Европейский спутник CryoSat зафиксировал, что масса ледового покрова составила осенью 2017 года 9 тыс. кубических километров, что значительно больше, чем наблюдалось ранее.

«Второй удар по теории глобального потепления нанесло Солнце. Его активность достигла минимума за 100 лет. Это может стать началом нового ледникового периода. Британский профессор Ричард Харрисон утверждает, что Земле вновь надо готовиться к так называемому минимуму Маундера — периоду с 1645 по 1715 годы, когда длительное снижение активности Солнца привело к «малому ледниковому периоду», самому холодному за более чем 500 лет, начиная с XIV века.

О глобальном похолодании говорит и сотрудник Пулковской обсерватории Хабибулло Абдусаматов. По его словам, активность Солнца снижается. Это может вызвать серьезное падение температуры Мирового океана и, как следствие, привести к глобальному похолоданию на планете.

Всего на Земле зафиксировали 15 ледниковых периодов по 10 тысяч лет каждый.