Природа "включила" холодильник: надвигается глобальное похолодание с Арктики

А надежда на рост льда в Арктике появилась еще летом, когда площадь ледового покрова достигла 5,1 млн квадратных километров (в 1,5 раза превосходит показатель 2012 года).

Арктика стала одним из главных аргументов сторонников глобального потепления, напоминает издание. Площадь многолетних льдов за последние десять лет в Арктике сократилась примерно на 40%. Возникшие 5500 лет назад ледники в течение ХХ века "сжались" на 90%. И вот спутник CryoSat принес неожиданную добрую весть: Арктика "приходит" в себя.

От потепления — к глобальному похолоданию

Второй удар по теории глобального потепления нанесло Солнце. Его активность достигла минимума за 100 лет. Это может стать началом нового ледникового периода. Британский профессор Ричард Харрисон утверждает, что Земле вновь надо готовиться к так называемому минимуму Маундера — периоду с 1645 по 1715 годы, когда длительное снижение активности Солнца привело к "малому ледниковому периоду", самому холодному за более чем 500 лет, начиная с XIV века.

О глобальном похолодании говорит и сотрудник Пулковской обсерватории Хабибулло Абдусаматов. По его словам, активность нашего светила снижается. Это может вызвать серьезное падение температуры Мирового океана и, как следствие, привести к глобальному похолоданию на планете. Аналогичное мнение только что высказал японский океанолог Мототака Накамура. По его оценкам, похолодает настолько сильно, что ледяной покров может распространиться чуть ли не до нынешних тропиков, что, кстати, уже случалось в истории Земли. А всего на планете было зафиксировано 15 ледниковых периодов по 10 тысяч лет каждый. Сейчас мы живем в конце очередного теплого межледниковья, и надо готовиться к вступлению в следующий ледниковый период.

Однако подобные высказывания ряда ученых вовсе не означают, что вынесен окончательный вердикт. Бурные споры между сторонниками и противниками теории глобального потепления идут с переменным успехом. Вначале глобалисты явно брали вверх, напирая на то, что за последние 100 лет наблюдается беспрецедентный рост средней температуры на Земле. А значит, во всем виноваты парниковые газы, выброс которых связан с деятельностью человека. Итогом споров стал знаменитый Киотский протокол, который требует от стран резко ограничить выброс вредных газов.

Межледниковье

Оппоненты этого сценария, однако, нашли контраргументы и сняли с человека вину за глобальное потепление. Самые интересные данные, охватывающие 750 тысяч лет, получены при изучении антарктического льда. Оказалось, что три предыдущих теплых межледниковьях (а мы сейчас живем в такой же период) были гораздо теплее нынешнего, то есть средняя температура на Земле в современную эпоху на 1,5-2 градуса ниже, чем была в те далекие времена. А ведь тогда на Земле еще не появился человек, и вину за природные катаклизмы возлагать было не на кого. Значит, в природе сейчас не происходит ничего экстраординарного, все нынешние "феномены" уже случались, причем без участия человека.

И, наконец, главный аргумент противников антропогенной теории. По мнению академика РАН Владимира Котлякова, самый теплый пик нынешнего межледниковья уже пройден 5-6 тысяч лет назад. Сейчас глобальная температура на Земле продолжает снижаться, то есть дело идет к похолоданию.

Природные циклы

Оно наступит не завтра. Движение будет очень медленным, растянется на многие сотни и тысячи лет. Противники Киотского протокола считают, что с человека надо снять обвинение за глобальное потепление. Причина не он, а природные циклы. Причины таких глобальных колебаний климата ученым пока не ясны.

Академик Котляков также считает, что периоды мучительной жары, которые сейчас случаются почти ежегодно, вполне вписываются в общую картину. При общей тенденции к похолоданию возможны кратковременные всплески повышения температуры.

Например, за последнее тысячелетие наиболее теплая предыдущая эпоха приходится на X-XI века н. э., когда викинги плавали далеко на Север и открыли Гренландию, пишет bfm.ru. А затем, в XVI и XVII веках, наступил "малый ледниковый период". В Европе были такие холодные зимы, что во многих странах Европы, которые сегодня считаются теплыми, люди катались на коньках по замерзшим каналам.