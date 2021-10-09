Российские власти придумали новую систему оплаты труда врачей

В 2022 году новую схему оплаты труда работников медицины протестируют в семи российских регионах, пишет « Коммерсант » со ссылкой на проект постановления правительства. В ближайшее время его представят на общественное обсуждение.

Внедрение отраслевой системы оплаты труда должно существенно изменить нынешнюю ситуацию. Зарплата медработников будет определяться по правилам, единым для всей страны, и состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат.

Размер оклада будет рассчитываться с учетом трех новых величин: расчетной величины, коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. Базовый показатель методики будет равен 13,6 тыс. рублей (МРОТ в 2022 году).

Как обещают власти, благодаря реформе у работников здравоохранения вырастет как доля оклада в заработке, так и сам его размер.

Конкретные значения станут ясны только по итогам пилотного проекта. Источники уверены, что, благодаря новой системе доля оклада в зарплате у медработников ожидаемо вырастет до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57%.

Сейчас же она в среднем по стране не превышает 40%.

Ведомства отобрали регионы с максимально различающимися параметрами оплаты работы медперсонала, чтобы результаты «пилота» были репрезентативны для всей территории страны.

Ранее медсестра психбольницы в Камне-на-Оби обратилась в прокуратуру из-за невыдачи премии. Без нее зарплата некоторых сотрудников не дотягивает до минимального размера оплаты труда.