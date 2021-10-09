9 октября 11°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Российские власти придумали новую систему оплаты труда врачей

В 2022 году новую схему оплаты труда работников медицины протестируют в семи российских регионах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. В ближайшее время его представят на общественное обсуждение.

Зарплата врача.
Зарплата врача.
medrussia.org.

Внедрение отраслевой системы оплаты труда должно существенно изменить нынешнюю ситуацию. Зарплата медработников будет определяться по правилам, единым для всей страны, и состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат.

Размер оклада будет рассчитываться с учетом трех новых величин: расчетной величины, коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. Базовый показатель методики будет равен 13,6 тыс. рублей (МРОТ в 2022 году).

Как обещают власти, благодаря реформе у работников здравоохранения вырастет как доля оклада в заработке, так и сам его размер.

Конкретные значения станут ясны только по итогам пилотного проекта. Источники уверены, что, благодаря новой системе доля оклада в зарплате у медработников ожидаемо вырастет до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57%.

Сейчас же она в среднем по стране не превышает 40%.

Ведомства отобрали регионы с максимально различающимися параметрами оплаты работы медперсонала, чтобы результаты «пилота» были репрезентативны для всей территории страны.

Ранее медсестра психбольницы в Камне-на-Оби обратилась в прокуратуру из-за невыдачи премии. Без нее зарплата некоторых сотрудников не дотягивает до минимального размера оплаты труда.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость