Российские ЗОЖники честно признались, насколько они правильные

Сервис здорового питания Level Kitchen провел опрос среди приверженцев здорового образа жизни. Оказалось, что российские ЗОЖники не такие правильные, как казалось на первый взгляд.

Как пишет портал DairyNews, вопреки сложившимся стереотипам, ЗОЖникам привычнее соблюдать строгий режим спортивных тренировок, чем регулярно следить за питанием.

Такого мнения придерживается почти половина опрошенных (44,74%). И только 12,43% сказали, что контролируют питание без каких-либо физических нагрузок.

За строгое сочетание спорта и правильного питания проголосовали всего 19,52% опрошенных. Примерно такая же доля (22,74%) клиентов сервиса заказывают здоровое питание просто из соображений удобства: не нужно готовить, тратить время на поиски кафе или ресторана, а все калории уже посчитаны.

«Если пять лет назад, когда мы начинали работу, здоровое питание заказывали в основном спортсмены, то сегодня все больше горожан уделяет внимание своему рациону, предпочитая здоровую еду сладостям, снекам или фастфуду. Каждый третий среди наших клиентов, как показывает опрос, спортом, по сути, не занимается. Цель таких людей в том, чтобы как можно меньше вредить организму, убрав из своей жизни вредную пищу», — сообщил Артур Зеленый, основатель холдинга Performance Group, выпускающего готовые рационы питания.

Исследование проводилось в период с 25 по 31 января текущего года среди 1,5 тысяч клиентов компании.