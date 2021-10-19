Российских бизнесменов призывают платить сотрудникам по 4 тыс. рублей за вакцинацию

Возможные премиальные суммы не будут облагать взносами и налогами.
Калинин уверен: «Рост предпринимательских настроений в дальнейшем зависит от экономической стабильности без локдаунов. Поэтому „Опора России“ призывает бизнес поощрять вакцинацию материальной премией».
Эксперт отметил, что «дешевые» деньги для малого бизнеса закончились.
Александр Калинин,
глава объединения «Опора России»:
Еще в августе мы говорили о том, что «дешевые» деньги для малого бизнеса закончились. Больше не выдают льготные кредиты по программе «1764» (льготное кредитование малого и среднего бизнеса по ставке), а «зонтичный» механизм Корпорации МСП только начал работу.