Российских бизнесменов призывают платить сотрудникам по 4 тыс. рублей за вакцинацию

Возможные премиальные суммы не будут облагать взносами и налогами.

Калинин уверен: «Рост предпринимательских настроений в дальнейшем зависит от экономической стабильности без локдаунов. Поэтому „Опора России“ призывает бизнес поощрять вакцинацию материальной премией».

Эксперт отметил, что «дешевые» деньги для малого бизнеса закончились.

Еще в августе мы говорили о том, что «дешевые» деньги для малого бизнеса закончились. Больше не выдают льготные кредиты по программе «1764» (льготное кредитование малого и среднего бизнеса по ставке), а «зонтичный» механизм Корпорации МСП только начал работу.