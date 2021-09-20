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Жизнь

Российских студентов впервые за 25 лет отправили на уборку картошки

Студентов в Подмосковье впервые за 25 лет отправили «на картошку» вместо гастарбайтеров.

Картофель.
Картофель.
Дмитрий Лямзин.

На поля вышли учащиеся Яхромского аграрного колледжа, пишет «МК».

Классный руководитель подчеркнула — студенты вызвались поучаствовать в уборочной кампании «сугубо добровольно». Помощь длится месяц и засчитывается как производственная практика.

В день работники получают по 1500 рублей, а после смены им разрешают «без фанатизма» забрать немного овощей.

Даже с передовой техникой для уборки овощей все равно нужны люди — например, капусту приходится собирать вручную, пишет «Росбалт». В этому году агрохолдинг не стал сажать капусту, поскольку ее некому убирать: гастарбайтеров приехало мало, а студентов хватает только на картошку, свеклу и морковку".

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко посмотрел на сахарную свеклу и обсудил алтайское импортозамещение.

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