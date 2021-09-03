«Конкуренты вынуждены оглядываться»: Томенко посмотрел на сахарную свеклу и обсудил алтайское импортозамещение

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Павловский район, где посмотрел на уборку сахарной свеклы и встретился с руководством сельхозмашиностроительного предприятия, сообщает правительство региона.

Томенко, в ходе посещения полей агрофирмы «Черемновская», обсудил с руководством краевого минсельхоза и районными властями вопросы организации уборочных работ.

В хозяйстве ведут уборку сахарной свеклы — текущая урожайность в Алтайском крае составляет 446 центнеров с гектара, по этому показателю регион занимает второе место в стране после Ставропольского края. Также собирают урожай зерновых.

«За последние 10 дней алтайские аграрии наверстали отставание от прошлогодних темпов уборки зерновых культур. В регионе на сегодня собрано 2,5 млн тонн зерна, обмолот завершен на 45% площадей (1,4 млн гектаров). Выдерживать высокие темпы позволяет благоприятная погода и хорошая техническая оснащенность сельхозпредприятий. В этом году отмечаются рекордные темпы обновления сельхозтехники: за первое полугодие ее приобрели на сумму 8,7 млрд рублей, это почти вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — подчеркнули в правительстве.

В ходе рабочей поездки Томенко посетил предприятие сельскохозяйственного машиностроения в Павловске.

«По выпуску техники для почвообработки предприятия Алтайского края образуют группу лидеров в стране, крупнейшим их них является Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения, выпускающий технику под маркой VELES», — отметил губернатор.

В состав мощного кластера аграрного машиностроения наряду с АЗСМ входят компании «АНИТИМ», «Агроцентр», Рубцовский завод запасных частей, а также ряд других предприятий. Всего в отрасли занято более 2 тыс. человек.

В правительстве сообщили, что завод в Павловске показывает серьезные темпы роста, объемы увеличились в разы. Государство поддерживает инвестиционную деятельность — предоставляют льготные кредиты и субсидии. Поддержку оказывают по нацпроектам — для повышения производительности и организации бережливого производства.

Виктор Томенко посетил Павловский район Алтайского края. t. me/altaigovernment. Виктор Томенко посетил Павловский район Алтайского края. t. me/altaigovernment. Виктор Томенко посетил Павловский район Алтайского края. t. me/altaigovernment. Виктор Томенко посетил Павловский район Алтайского края. t. me/altaigovernment. Виктор Томенко посетил Павловский район Алтайского края. t. me/altaigovernment. Виктор Томенко посетил Павловский район Алтайского края. t. me/altaigovernment. Виктор Томенко посетил Павловский район Алтайского края. t. me/altaigovernment.

«Тема импортозамещения реализуется эффективно, продукция наших предприятий конкурентоспособна и по ценовому диапазону и, самое главное, — по качеству. Конкуренты наши вынуждены оглядываться, а у потребителей, сельхозпредприятий края, есть возможность выбора», — подытожил Томенко.

Сельхозмашины, произведенные в Алтайском крае, поставляют более чем в 60 регионов России и более чем в 20 стран. В правительстве пояснили, что меры поддержки помогли наладить выпуск техники, конкурентоспособной на мировых рынках.