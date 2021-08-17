17 августа 26°C
﻿
Экономика

ГК «Горкунов» купила активы тепличного комбината «Индустриальный» в Алтайском крае

Арендатор тепличного комплекса «Индустриальный» (с 2019 года) группа компаний «Горкунов» приобрела в собственность активы комбината на 350 млн рублей, сообщил «Коммерсант».

Тепличный комплекс «Индустриальный».
Тепличный комплекс «Индустриальный».
altairegion22.ru.

10 га теплиц и около 72 га сельхозземель достались компании в счет погашения выкупленных у банков долгов «Индустриального».

«В счет уплаты основной части долга они получили имущество „Индустриального“, а оставшуюся мы выплатили деньгами — около 25 млн руб.», — рассказал руководитель ликвидационной комиссии «Индустриального» Михаил Комиссаров.

До этого имущество несколько раз выставлялось на торги, но желающих приобрести лоты не было.

Борис Горкунов, директор тепличных предприятий.
Борис Горкунов, директор тепличных предприятий.
Антон Федотов, www. altairegion22.ru/

Почему решили продавать «Индустриальный»

В марте 2018 года стало известно, что акции единственного тепличного комбината в Алтайском крае выставят на продажу. Людмила Сорокина, министр имущественных отношений региона, тогда рассказала, что в 2017 году на предприятии прошла независимая экспертиза.

Выяснилось, что с 2006 года предприятие проводило плановую модернизацию, на которую потратило более 900 млн рублей. В результате производство овощей увеличилось в 1,7 раза, в том числе за счет увеличения площади теплиц на 20,1% и роста урожайности на 36,6%.

Но из-за опережающего роста цен на энергоресурсы все позитивные изменения были по сути нивелированы.

Дмитрий Медведев ест огурец в теплице &quot;Индустриального&quot;, 2008 год.
Дмитрий Медведев ест огурец в теплице «Индустриального», 2008 год.
altairegion22.ru

Чтобы переломить сложившуюся ситуацию, в 2017 году «Индустриальный» начал новую инвестиционную программу. Планировалось, что за три года модернизируют 9 га старых теплиц и построят 4 га новых. Стоимость работ составляла более 1 млрд рублей.

Часть работ предприятие выполнило. Однако дальнейшая реализация проекта оказалась под вопросом. В правительстве пришли к выводу, что «Индустриальному» попросту могут не выделить заемных средств из-за уже высокой закредитованности.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость