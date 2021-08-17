ГК «Горкунов» купила активы тепличного комбината «Индустриальный» в Алтайском крае

Арендатор тепличного комплекса «Индустриальный» ( с 2019 года ) группа компаний «Горкунов» приобрела в собственность активы комбината на 350 млн рублей, сообщил « Коммерсант ».

10 га теплиц и около 72 га сельхозземель достались компании в счет погашения выкупленных у банков долгов «Индустриального».

«В счет уплаты основной части долга они получили имущество „Индустриального“, а оставшуюся мы выплатили деньгами — около 25 млн руб.», — рассказал руководитель ликвидационной комиссии «Индустриального» Михаил Комиссаров.

До этого имущество несколько раз выставлялось на торги, но желающих приобрести лоты не было.

Борис Горкунов , директор тепличных предприятий. Антон Федотов , www. altairegion22.ru/

Почему решили продавать «Индустриальный»

В марте 2018 года стало известно, что акции единственного тепличного комбината в Алтайском крае выставят на продажу. Людмила Сорокина, министр имущественных отношений региона, тогда рассказала, что в 2017 году на предприятии прошла независимая экспертиза.

Выяснилось, что с 2006 года предприятие проводило плановую модернизацию, на которую потратило более 900 млн рублей. В результате производство овощей увеличилось в 1,7 раза, в том числе за счет увеличения площади теплиц на 20,1% и роста урожайности на 36,6%.

Но из-за опережающего роста цен на энергоресурсы все позитивные изменения были по сути нивелированы.

Дмитрий Медведев ест огурец в теплице «Индустриального», 2008 год. altairegion22.ru

Чтобы переломить сложившуюся ситуацию, в 2017 году «Индустриальный» начал новую инвестиционную программу. Планировалось, что за три года модернизируют 9 га старых теплиц и построят 4 га новых. Стоимость работ составляла более 1 млрд рублей.

Часть работ предприятие выполнило. Однако дальнейшая реализация проекта оказалась под вопросом. В правительстве пришли к выводу, что «Индустриальному» попросту могут не выделить заемных средств из-за уже высокой закредитованности.