ГК «Горкунов» купила активы тепличного комбината «Индустриальный» в Алтайском крае

10 га теплиц и около 72 га сельхозземель достались компании в счет погашения выкупленных у банков долгов «Индустриального».
«В счет уплаты основной части долга они получили имущество „Индустриального“, а оставшуюся мы выплатили деньгами — около 25 млн руб.», — рассказал руководитель ликвидационной комиссии «Индустриального» Михаил Комиссаров.
До этого имущество несколько раз выставлялось на торги, но желающих приобрести лоты не было.
Почему решили продавать «Индустриальный»
В марте 2018 года стало известно, что акции единственного тепличного комбината в Алтайском крае выставят на продажу. Людмила Сорокина, министр имущественных отношений региона, тогда рассказала, что в 2017 году на предприятии прошла независимая экспертиза.
Выяснилось, что с 2006 года предприятие проводило плановую модернизацию, на которую потратило более 900 млн рублей. В результате производство овощей увеличилось в 1,7 раза, в том числе за счет увеличения площади теплиц на 20,1% и роста урожайности на 36,6%.
Но из-за опережающего роста цен на энергоресурсы все позитивные изменения были по сути нивелированы.
Чтобы переломить сложившуюся ситуацию, в 2017 году «Индустриальный» начал новую инвестиционную программу. Планировалось, что за три года модернизируют 9 га старых теплиц и построят 4 га новых. Стоимость работ составляла более 1 млрд рублей.
Часть работ предприятие выполнило. Однако дальнейшая реализация проекта оказалась под вопросом. В правительстве пришли к выводу, что «Индустриальному» попросту могут не выделить заемных средств из-за уже высокой закредитованности.