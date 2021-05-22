Российским дачникам объяснили запрет на петрушку

Сажать в тюрьму за выращивание петрушки на дачном участке никого не будут, заявил правозащитник и юрист Евгений Корчаго, комментируя перечень запрещенных растений СанПиНа.

По его словам, в перечень «Гигиенических требований безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» включены семена петрушки кудрявой, а не сама петрушка. Выращивание и употребление этого растения абсолютно законно, пишет «Лента».

Корчаго пояснил, что семена петрушки оказались в списке, потому что из них можно приготовить опасное для жизни человека масло.

Но если будет доказано, что семена петрушки выращиваются с целью получения масла, то за это грозит ответственность по статье 228 Уголовного кодекса России. Она предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей или зарплаты или иного дохода за три месяца.

Кроме того, наказать могут обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Госдума опровергли информацию о том, что дачников будут штрафовать за наличие сорных растений на участке, таких как одуванчики, ромашка, чертополох и другие.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что штраф за неуничтожение таких растений предусмотрен только для сельхозпроизводителей.