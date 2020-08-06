Российским почтальонам выдадут оружие и электрошокеры

Соответствующее постановление правительства России вступило в силу 6 августа.
«Документ уточняет нормы постановления кабмина, которое разрешило работникам федеральной почтовой связи при выполнении задач по охране почтовых отправлений и денежных средств применять служебное и гражданское оружие и специальные средства защиты», — отмечает издание.
Почтальонов вооружат следующими спецсредствами: механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники.
Ранее в Алтайском крае собака дождалась, когда почтальон отдаст пенсию хозяйке, и напала.