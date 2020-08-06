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Жизнь

Российским почтальонам выдадут оружие и электрошокеры

Почтальоны, водители автомобилей по сопровождению денег, водители-курьеры и другие сотрудники «Почты России» теперь смогут дать отпор, пишет «Парламентская газета».

Почтальон, стрит-арт в Красноярске.
Почтальон, стрит-арт в Красноярске.
Регина Ступурайте, пресс-служба ФГУП "Почта России"

Соответствующее постановление правительства России вступило в силу 6 августа.

«Документ уточняет нормы постановления кабмина, которое разрешило работникам федеральной почтовой связи при выполнении задач по охране почтовых отправлений и денежных средств применять служебное и гражданское оружие и специальные средства защиты», — отмечает издание.

Почтальонов вооружат следующими спецсредствами: механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники.

Ранее в Алтайском крае собака дождалась, когда почтальон отдаст пенсию хозяйке, и напала.

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