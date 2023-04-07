Российским врачам удалось спасти младенца весом 320 граммов

Медики выхаживают малыша с экстремально низкой массой тела — его вес после появления на свет составил 320 граммов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ребенок появился на свет больше месяца назад. Его поместили в реанимационный кувез, поддерживающий особую температуру и влажность.

Младенцу удалось сохранить жизнь. Спустя два месяца он уже весит 900 граммов.

Врачи считают, что в скором времени — через два месяца — младенца отдадут маме, пишет Super.ru.

Между тем в Барнауле выхаживают крошечных детей с врожденными патологиями. Все они у нас лежат в «гнездышках», чтобы им было немного тесновато, простор они не любят.

От света и шума тоже изолированы — в общем, находятся в условиях, максимально приближенных к материнской утробе. Это важно для правильного развития движений и вообще центральной нервной системы. Обязательны вязаные носочки и одеяльца, которые стимулируют нервные окончания.