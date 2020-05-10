Бак российской ракеты «сам по себе» взорвался в космосе

Бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе и распался на 65 обломков, пишет РИА Новости. Об этом сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США , которая занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.

Сообщается, что инцидент произошел 8 мая между 7.02 и 8.51 мск, при этом взрыв не был вызван столкновением бака с другим объектом. До взрыва «Фрегат-СБ» находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной 3606 километров.

Разрушившийся бак имеет номер 37756 в американском военном каталоге космических объектов и международное обозначение 2011−037B.

Угрожают ли обломки действующим спутникам, не известно.

Бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» при выведении спутника на орбиту отделяется после израсходования топлива. В июле 2011 года его использовали для доставки в космос обсерватории «Спектр-Р».

Ранее в головном научном институте «Роскосмоса» сообщали, что с 1961 года на орбите зафиксировано около 250 разрушений космических объектов, и все они происходили либо в результате взрывов, либо после столкновения с другими объектами.

12 февраля третья ступень запущенной в 1991 году советской ракеты «Циклон-3» распалась на 75 частей в космосе.