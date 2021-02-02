Российский губернатор снялся в художественном фильме «Иван» с Ходченковой

Чиновник сыграл главу северного региона в ленте «Иван» режиссера Владимир Щеголькова.

«В производственном плане киногруппы значился эпизод, где главный герой приходит на прием к губернатору северной территории. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области принял предложение режиссера Владимира Щеголькова сняться в этой сцене в роли главы региона», — говорится в сообщении центра кинопроизводства Мурманской области.

Для съемок губернатор предоставил свой рабочий кабинет. В эпизоде глава региона выясняет по телефону состояние здоровья главного героя, попавшего в больницу после совершенного им подвига, пишет polit.ru.

Съемки фильма «Иван» в Мурманской области начались в марте 2020 года. В фильме снимаются Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов и Сергей Астахов.

Роли чиновников исполнили жители Мурманска, не имеющие отношения к госслужбе.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в съемках документального фильма к 85-летию предприятия «Норильский никель».