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Жизнь

Врач назвала условие для возвращения России к привычной жизни

Для возвращения России к доковидному образу жизни нужно, чтобы от коронавируса привилась хотя бы половина населения страны. Так считает президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

«Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим (вакцинацией — ред.) хотя бы под 50% (населения — ред.), то увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим», — цитирует Шестакову РИА Новости.

В России зарегистрированы уже две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Ранее в Алтайском крае стартовала вакцинация от COVID-19. Прививать жителей края будут вакциной «Спутник V». Из-за особенностей ее хранения процедуру пока будут проводить только в Барнауле, Рубцовске и Бийске.

В Барнауле это можно сделать в городских поликлиниках № 1 и № 9, в Рубцовске в поликлинике горбольницы № 1, в Бийске в поликлинике горбольницы № 4.

Пациентов на вакцинацию записывают по телефонам колл-центров вне зависимости от места жительства, от прописки и прикрепления к поликлинике.

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