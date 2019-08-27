Российский киборг образовал первую «пробку» в космосе

27 августа робот Федор со второй попытки попал на Международную космическую станцию (МКС).

О чем сразу же сообщил в своем микроблоге: «Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы».

Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы. pic.twitter.com/iR277q5Mxo — FEDOR (@FEDOR37516789) 27 августа 2019 г.

Комментаторы на сообщение искусственного интеллекта МЧС отреагировали молниеносно.

«А давайте не будем превращать серьезные дела в анекдот? Илона Маска с его идиотской Теслой в космосе — достаточно», «Всегда говорила, что наши мужчины (даже если они роботы) — лучшие!», «Могли бы хоть этот металлолом сделать красивым», «Первая в истории космическая пробка — наша», — пишут комментаторы под твитом.

Робот обошелся в 300 млн рублей. Эту разработку заказывал МЧС России.

24 августа «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС. Было принято решение о перестыковке, пишет РБК. 26 августа транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13», на котором на станцию прилетел предыдущий экипаж, успешно перестыковался с модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС. Это освободило причал для корабля с Федором.

Ранее российский робот-космонавт «Федор» напугал западные СМИ, которые сравнили отечественную разработку с «Терминатором».

«Ужасающий интеллектуальный киборг, который может стрелять из пушек и будет отправлен русскими в космос», — писали зарубежные СМИ в 2017 году.

Несмотря на мирное предназначение робота, он действительно умеет стрелять, причем с двух рук.