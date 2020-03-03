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Жизнь

Российский олигарх погасил долги великого русского писателя в казино

Российский миллиардер Роман Абрамович расплатился по долгам Федора Достоевского в казино в Висбадене.

Казино.
Казино.
СС0

Русский классик, страдавший игроманией, по свидетельству владельцев казино, задолжал игорному дому крупную сумму (по современным расчетам, 240 тыс. евро). В заведении висела соответствующая табличка, сообщает «Царьград».

«Во время своего визита в популярное заведение Абрамович якобы покрыл долг и попросил убрать табличку», — передает телеканал.

«Достоевский никому не должен, снимите эту позорную табличку», — якобы сказал Абрамович в заведении, сообщает македонский интернет-ресурс Markukule.

Сомнение

Между тем президент Фонда Достоевского Игорь Волгин сомневается в правдивости этой истории, пишет ura.ru. И рассказал, что долги Достоевского были выплачены еще в 1865 году русским публицистом и редактором газеты «Московские ведомости» Михаилом Катковым и Александром Герценом.

Игорь Волгин,
литературовед, президент Фонда Достоевского:

Возможно, квартира, где он был, ходили разговоры, что надо выкупить квартиру. Давно были разговоры о том, что нужно выкупить квартиру в Висбадене, где он жил какое-то время. Шли об этом переговоры, но это было два или три года назад. Может быть, он сейчас купил эту квартиру? Но я об этом ничего не знаю.

Фёдор Михайлович Достоевский.
Фёдор Михайлович Достоевский.
Открытые источники.

Игрок

Достоевский впервые начал играть в рулетку в 1862 году именно в Висбадене. В 1863 году Достоевский выиграл в этом казино 10,5 тыс. франков, но спустя два года проигрался там до копейки, пишет bfm.ru. В результате был написан роман «Игрок».

Писатель неоднократно проигрывал в рулетку свою одежду и вещи жены, в том числе обручальные кольца. В 1868 году Достоевский пообещал жене больше не играть, но трижды срывался: в 1868 году в Швейцарии, в 1870-м Хомбурге и в 1871 году в Висбадене.

Достоевского признали писателем мирового значения лишь после смерти. При жизни его гонорары были сравнительно невелики. За «Идиота», к примеру, он получил 7000 рублей — деньги большие, но не колоссальные.

Например, Дубовая роща в Рязани обошлась бы классику в 5000 рублей. Для сравнения: его современник Лев Толстой, известный своей настойчивостью в общении с издателями, выручил за «Анну Каренину» 20 тысяч рублей. Дом в Москве тогда стоил 12 тысяч.

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