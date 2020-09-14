Российский радиолюбитель засек передачу данных с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель сообщил, что засек передачу данных с секретного объекта на околоземной орбите.

На орбите объект появился после запуска китайского космического корабля, пишет РИА Новости.

Дмитрий Пашков целенаправленно вел поиск сигналов с этого аппарата. Спустя неделю, его система «во время обработки 4 Тб данных выдала уведомление об обнаружении двух неопознанных сигналов, исходящих от выпущенного объекта на двух разных орбитах пролета».

Потом Пашков снова смог отследить передачу данных с этого объекта. Она велась на частоте 2280.000 мГц и шириной канала 4000 кГц.

«Сигнал идет достаточно стабильно, хотя иногда с перерывами. Из этого можно сделать вывод, что, возможно, объект имеет систему стабилизации, что присуще спутнику. Дальнейшие наблюдения это покажут», — пояснил радиолюбитель.

4 сентября Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-2F» с многоразовым испытательным космическим кораблем. 6 сентября аппарат благополучно приземлился на Землю, пишет News.ru. После этого американские военные заявили об обнаружении на орбите с минимальной высотой 332 километра и максимальной 348 километров неизвестного объекта, который обозначили номером 46395 (2020−063G).

Заявление Рогозина

В 2017 году Китай заявлял о планах испытать в 2020 году космический корабль, являющийся аналогом мини-шаттла X-37B Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин связывал последний с оружием массового уничтожения.