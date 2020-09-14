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14 сентября
Жизнь

Российский радиолюбитель засек передачу данных с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель сообщил, что засек передачу данных с секретного объекта на околоземной орбите.

Неизвестные объекты в космосе.
Неизвестные объекты в космосе.
Скриншот видео @ivan_mks63

На орбите объект появился после запуска китайского космического корабля, пишет РИА Новости.

Дмитрий Пашков целенаправленно вел поиск сигналов с этого аппарата. Спустя неделю, его система «во время обработки 4 Тб данных выдала уведомление об обнаружении двух неопознанных сигналов, исходящих от выпущенного объекта на двух разных орбитах пролета».

Потом Пашков снова смог отследить передачу данных с этого объекта. Она велась на частоте 2280.000 мГц и шириной канала 4000 кГц.

«Сигнал идет достаточно стабильно, хотя иногда с перерывами. Из этого можно сделать вывод, что, возможно, объект имеет систему стабилизации, что присуще спутнику. Дальнейшие наблюдения это покажут», — пояснил радиолюбитель.

4 сентября Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-2F» с многоразовым испытательным космическим кораблем. 6 сентября аппарат благополучно приземлился на Землю, пишет News.ru. После этого американские военные заявили об обнаружении на орбите с минимальной высотой 332 километра и максимальной 348 километров неизвестного объекта, который обозначили номером 46395 (2020−063G).

Заявление Рогозина

В 2017 году Китай заявлял о планах испытать в 2020 году космический корабль, являющийся аналогом мини-шаттла X-37B Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин связывал последний с оружием массового уничтожения.

«Мы, соответственно, будем избегать каких-то публичных заявлений, но при этом прекрасно понимаем, что такое может быть, и вполне вероятно, что оружие массового уничтожения, если, не дай бог, оно будет размещено в космосе, может планировать сверху», — говорил менеджер в октябре 2018 года.

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