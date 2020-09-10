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10 сентября
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Политика

Секретный китайский корабль «десантировал» в космосе неизвестный объект

Секретный китайский «экспериментальный космический корабль многоразового использования», находясь на околоземной орбите, выпустил в космос объект неизвестного происхождения, сообщает SpaceNews.

В космосе.
В космосе.
Сергей Рязанский, Роскосмос

Американское издание ссылается на данные трекера Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

Выпущенное изделие NORAD ID 46395 (2020−063G COSPAR ID) находится на орбите 332 километра на 348 километров с углом наклона 50,2 градуса.

Объект неизвестно происхождения, вероятнее всего, был сброшен 5 сентября в момент времени, предшествующий двум полным оборотам «экспериментального космического корабля многоразового использования» перед началом спуска последнего на Землю, пишет Lenta.ru.

Заявление Рогозина

В 2017 году Китай заявлял о планах испытать в 2020 году космический корабль, являющийся аналогом мини-шаттла X-37B Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин связывал последний с оружием массового уничтожения.

«Мы, соответственно, будем избегать каких-то публичных заявлений, но при этом прекрасно понимаем, что такое может быть, и вполне вероятно, что оружие массового уничтожения, если, не дай бог, оно будет размещено в космосе, может планировать сверху», — говорил менеджер в октябре 2018 года.

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