Секретный китайский корабль «десантировал» в космосе неизвестный объект

Американское издание ссылается на данные трекера Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

Выпущенное изделие NORAD ID 46395 (2020−063G COSPAR ID) находится на орбите 332 километра на 348 километров с углом наклона 50,2 градуса.

Объект неизвестно происхождения, вероятнее всего, был сброшен 5 сентября в момент времени, предшествующий двум полным оборотам «экспериментального космического корабля многоразового использования» перед началом спуска последнего на Землю, пишет Lenta.ru.

Заявление Рогозина

В 2017 году Китай заявлял о планах испытать в 2020 году космический корабль, являющийся аналогом мини-шаттла X-37B Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин связывал последний с оружием массового уничтожения.