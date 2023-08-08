8 августа
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Жизнь

Российский регион завалило снегом в августе

Снег в августе выпал в центральных районах Магаданской области.

Снег в Магаданской области.
Снег в Магаданской области.
t.me/magadanCHP

Местные жители публикуют в соцсетях кадры снегопада и интересуются — неужели лето уже закончилось?

Между тем для региона в это время снег — нередкое явление, указывает LIFE. До этого зимние осадки уже выпадали этим летом — в июне и июле.

А на Сибирь надвигаются тропические ливни.

Тропические ливни — интенсивные дожди, с крупными каплями. За короткое время выпадает большое количество осадков. За час 30 миллиметров.

Ранее спутники зафиксировали предвестники необычного явления, которые окажут негативное воздействие для жителей всей планеты. Получены спутниковые снимки Земли, на которых видно, что весь экватор "усыпан" красными пятнами.

Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения - на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.

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