8 августа
﻿
Жизнь

Торнадо, гигантские волны, закрытые мосты: какие российские регионы накроет разрушительный тайфун KHANUN

Российские синоптики продолжают следить за тайфуном KHANUN.

Земля из космоса. Тайфун.
Земля из космоса. Тайфун.
СС0

По одному из прогнозов, он обрушится на Владивосток. Причем сначала зависнет над портовым городом, а потом начнет двигаться в сторону Японии.

И будет наращивать мощь, пишет "ФедералПресс". Он попытается набрать силу и продвигаться с востока на запад.

Однако до сих пор неизвестно, как тайфун поведет себя дальше после "передышки" над портовым городом. По одной и версий, разрушительный тайфун также накроет российские города Хабаровск и Южно-Сахалинск.

В любом случае, в России начали готовиться к мощным затяжным дождям, ураганному ветру, в результате чего в заливах появятся огромные волны. В числе опасных прогнозов — оползни, сходы селей.

Штормпрогноз

Между тем в Приморье уже объявлено штормовое предупреждение на 10 и 11 августа, пишет primamedia.ru. Опасные волны высотой в четыре метра накроют прибрежные районы региона. Ожидается сильнейшее подтопление пляжей. А также наводнения.

Где образовался

Тайфун оттолкнулся от побережья Китая и двинулся строго на восток. Тайфун в течение ночи с 10 на 11 августа пройдет территорию Южной Кореи, а потом в течение дня 11-го и ночи 12 августа "освоит" территорию Северной Кореи и полностью растеряет свои силы.

Далее остатки тайфуна начнут разбредаться по обширной территории всего Дальнего Востока.

Коллапс

При прохождении тайфунов над территориями разных стран, как правило, возникает транспортный коллапс — отменяют авиарейсы и железнодорожное сообщение, запрещены морские перевозки. Также закрывают мосты.

Надувная Луна

В 2016 году в Китае во время традиционного праздника середины осени тайфун протащил по городу огромную надувную Луну.

Тропические ливни

Между тем, по прогнозам, в ближайшие два дня на сибирские регионы обрушатся тропические ливни. С тайфуном они никак не связаны. Тем не менее синоптики предупредили об этом жителей Иркутской области, Красноярского края. "Под раздачу" также попал Урал и города европейской части России.

Ранее семья из Барнаула оказалась в центре смертоносного тайфуна во Вьетнаме. Тайфун унес жизни 11 человек, многие пропали без вести.

Также из-за тайфуна GONI приморцам рекомендовали запастись водой, продуктами и лекарствами.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость