Торнадо, гигантские волны, закрытые мосты: какие российские регионы накроет разрушительный тайфун KHANUN

По одному из прогнозов, он обрушится на Владивосток. Причем сначала зависнет над портовым городом, а потом начнет двигаться в сторону Японии.

И будет наращивать мощь, пишет "ФедералПресс". Он попытается набрать силу и продвигаться с востока на запад.

Однако до сих пор неизвестно, как тайфун поведет себя дальше после "передышки" над портовым городом. По одной и версий, разрушительный тайфун также накроет российские города Хабаровск и Южно-Сахалинск.

В любом случае, в России начали готовиться к мощным затяжным дождям, ураганному ветру, в результате чего в заливах появятся огромные волны. В числе опасных прогнозов — оползни, сходы селей.

Штормпрогноз

Между тем в Приморье уже объявлено штормовое предупреждение на 10 и 11 августа, пишет primamedia.ru. Опасные волны высотой в четыре метра накроют прибрежные районы региона. Ожидается сильнейшее подтопление пляжей. А также наводнения.

Где образовался

Тайфун оттолкнулся от побережья Китая и двинулся строго на восток. Тайфун в течение ночи с 10 на 11 августа пройдет территорию Южной Кореи, а потом в течение дня 11-го и ночи 12 августа "освоит" территорию Северной Кореи и полностью растеряет свои силы.

Далее остатки тайфуна начнут разбредаться по обширной территории всего Дальнего Востока.

Коллапс

При прохождении тайфунов над территориями разных стран, как правило, возникает транспортный коллапс — отменяют авиарейсы и железнодорожное сообщение, запрещены морские перевозки. Также закрывают мосты.

Надувная Луна

В 2016 году в Китае во время традиционного праздника середины осени тайфун протащил по городу огромную надувную Луну.

Тропические ливни

Между тем, по прогнозам, в ближайшие два дня на сибирские регионы обрушатся тропические ливни. С тайфуном они никак не связаны. Тем не менее синоптики предупредили об этом жителей Иркутской области, Красноярского края. "Под раздачу" также попал Урал и города европейской части России.

Ранее семья из Барнаула оказалась в центре смертоносного тайфуна во Вьетнаме. Тайфун унес жизни 11 человек, многие пропали без вести.

Также из-за тайфуна GONI приморцам рекомендовали запастись водой, продуктами и лекарствами.