Российский спутник зафиксировал таинственные взрывы над Землей

Природу этих явлений ученые пока не могут объяснить,

«Похоже, мы натолкнулись на новые физические явления… Мы не знаем пока какова их физическая природа», — цитирует Панасюка телеканал 360.

Спутник запустили в 2016 году. В ходе своего полета «Ломоносов» несколько раз зафиксировал световые «взрывы» огромной мощности на высоте 10 км над Землей, пишет ura.ru. При этом, под местом взрывов не было замечено ни гроз, ни облаков.

Фиксировать космические лучи предельно высоких энергий при помощи ультрафиолетового телескопа, расположенного на спутнике, оказалось сложнее, чем представляли себе специалисты. Дело в том, что вся атмосфера Земли «засорена» различными вспышками, передает «Царьград». Также телескоп могут сбить огни городов и мощные радиостанции.

Ранее сообщалось, что из космоса сплошным потоком идут всплески загадочных радиосигналов. Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии. Для сравнения — такую энергию Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет.

Гипотезы

Одна из гипотез космического всплеска радиосигналов предполагает, что это явление связано с деятельностью инопланетных цивилизаций.

Другие ученые утверждают, что такие всплески могут быть результатом катастрофических событий. К примеру — гибели звезд.