Российский трафик интернета упал впервые в истории

По сравнению с периодом с января по март трафик снизился с 8,54 млрд Гб до 8,35 млрд Гб данных. Падение трафика заметили в компаниях «Мегафон», МТС и Tele2.
Снижение передаваемых и принимаемых данных в России наблюдают впервые.
Эксперты связывают ситуацию с блокировками зарубежных интернет-ресурсов, закрывшихся после начала специальной военной операции.
Свою роль сыграли и добровольные отказы от работы в РФ иностранных сервисов.
В пресс-службе Минцифры рассказали, что трафик с заблокированных иностранных сервисов распределят между отечественными.
Кроме того, многие российские компании предлагают ежемесячную подписку.