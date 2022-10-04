4 октября
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Жизнь

Российский трафик интернета упал впервые в истории

Во втором квартале 2022 года трафик мобильного интернета упал на 2%. В последние годы он только рос, сообщают «Известия».

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

По сравнению с периодом с января по март трафик снизился с 8,54 млрд Гб до 8,35 млрд Гб данных. Падение трафика заметили в компаниях «Мегафон», МТС и Tele2.

Снижение передаваемых и принимаемых данных в России наблюдают впервые.

Эксперты связывают ситуацию с блокировками зарубежных интернет-ресурсов, закрывшихся после начала специальной военной операции.

Свою роль сыграли и добровольные отказы от работы в РФ иностранных сервисов.

В пресс-службе Минцифры рассказали, что трафик с заблокированных иностранных сервисов распределят между отечественными.

Кроме того, многие российские компании предлагают ежемесячную подписку.

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