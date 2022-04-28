На Алтае родителям рекомендуют включать детям телеканалы, а не всякий политизированный контент

Родителям рекомендовали внимательнее следить за тем, что смотрит их ребенок в интернете, сообщает правительство Алтайского края со ссылкой на « Комсомольскую правду ».

Председатель правления «Союзмультфильма» и гендиректор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева отметила, что сейчас ведется информационная война, от которой могут пострадать дети.

Она указала, что родители должны внимательнее относиться к тому, что смотрят их дети, поскольку политизированного видеоконтента стало в разы больше, и его содержание иногда вызывает вопросы.

«Нужно обращать внимание на возрастную маркировку мультфильмов, время суток, в которое ребенок смотрит контент. Многие современные мультфильмы принято ругать, но зачастую речь идет о том, что ребенку, например, показали на ночь что-то энергичное, слишком яркое, что и спровоцировало перевозбуждение психики. Медиасфера огромна, иногда мы даже себе не представляем насколько, и требования безопасности здесь также должны работать», — подчеркнула Слащева.

Она посоветовала родителям больше обращаться к популярным отечественным телеканалам, сетки которых выстроены с учетом возрастных градаций аудитории и ее предпочтений.

«Можно спокойно оставить ребенка у экрана и быть уверенным, что он смотрит качественные развивающие мультфильмы. Ну и, конечно же, видеосервисы — многие из них активно развивают и наполняют детское направление. В библиотеке есть все данные на каждый мультфильм, включая возрастную маркировку», — пояснили Слащева.

Она уверена, что в новых условиях отечественные производители видеоконтента для детей и взрослых начнут активно осваивать новые площадки.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативы по исполнению гимна и поднятию флага в российских школах для формирования чувства патриотизма.