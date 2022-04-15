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Политика

Перед блокировкой YouTube трафик платформы будет замедлен

Блокировке YouTube будет предшествовать замедление трафика платформы, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, пишет Газета.Ru.

YouTube.
YouTube.
CC0

«Блокировка YouTube — это самая крайняя, чрезвычайная мера. Ей предшествуют и другие, тоже довольно неприятные, но не такие радикальные. Например, замедление трафика. И для ресурсов, подобных YouTube, где основной контент — это именно аудиовизуальный, конечно же, замедление трафика — достаточно болезненное ограничение», — считает депутат.

По его словам, YouTube будет заблокирован, если Google не пойдет на уступки и не выполнит требования российской стороны.

«Поскольку официального офиса Google в России так создано и не было, коллеги из Роскомнадзора, насколько я понимаю, в одностороннем порядке пытаются общаться с заокеанской стороной. Но вопрос даже не в словах, а в делах. Блокировки продолжаются, ранее принятые решения не отменяются, запрет на монетизацию для российских блогеров действует. Если у России не останется другого выхода, то могут быть применены ограничения, прописанные в действующем законодательстве. Среди них есть и меры технического характера — замедление или блокировка», — объяснил Хинштейн.

Ранее представитель МИД посоветовала россиянам быстро сохранять контент с YouTube.

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