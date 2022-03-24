YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда после требований Роскомнадзора

В заблокированном ранее аккаунте размещены архивные записи теле- и радиопередач XX века: это телепрограммы, фильмы, телеспектакли, концерты, документальные фильмы и так далее.

Напомним, 12 марта YouTube начал блокировку каналов российских СМИ и медиа, спонсируемые государством.

Под санкции попали аккаунты «Первого канала», «России 1», «Вечерний Ургант», «ТНТ», «НТВ», «Пятый», «RT», «Москва 24», «РБК» и многие другие. В их число попал и канал Гостелерадиофонда.

14 марта Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд», у которых почти 3 млн подписчиков. Но произошло это только сейчас.

Google уже объяснил, почему YouTube снял блокировку.

«Ранее по всему миру были заблокированы каналы YouTube, связанные с российскими государственными СМИ. При этом на платформе в принципе разрешены каналы, которые публикуют только неновостной контент, например, российские развлекательные шоу, исторический контент, фильмы, мультфильмы и музыку», — цитирует заявление холдинга РБК.

Разблокировку в своем телеграм-канале также прокомментировал зампредседатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Рассчитываем на восстановление доступа к каналам российских СМИ и дальнейший возврат к нейтральной позиции», — пишет «Интерфакс».

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что YouTube будет заблокирован в России, если не будет следовать закону.