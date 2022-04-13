Поправкой о защите от чрезмерного влияния Запада дополнят закон о молодежной политике

Профильный комитет Госдумы завершил сбор инициатив для обновления закона о молодежной политике, сообщает РИА «Новости» .

Изменения призваны защитить молодых людей от чрезмерного влияния западных ценностей, а также обеспечить инфраструктуру для саморазвития и дать дополнительную поддержку от государства, рассказал глава молодежного комитета Артем Метелев.

Политика будет направлена на укрепление традиционных семейных ценностей.

Комитет Госдумы планирует до конца апреля получить экспертные предложения по итогам рассмотрения инициатив в регионах и Общественной палате, сообщает Газета.Ru.

В декабре прошлого года Общественная палата обсудила проблемы молодежной политики.