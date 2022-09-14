Яндекс. Пиво для Яндекс.Народа. Вспоминаем неудачные проекты нашумевшей поисковой системы

Один из первых пробных сервисов Яндекс решил посвятить пиву. Пользователи сайта могли изучать различные сорта этого напитка, делиться мнением друг с другом, участвовать в конкурсах и набирать очки активности.
Самостоятельно сервис просуществовал 3 года. В 2002 году он стал частью другого сайта «Яндекс.Гуру» (прообраз «Яндекс.Маркета»).
Долгое время у компании работал сервис «Яндекс.Народ». Это была удобная (и бесплатная) площадка для создания собственных сайтов. Примечательна она была тем, что свой сервис можно было сделать без специальных знаний, с помощью готовых шаблонов.
«Яндекс.Народ» стал одним из самых популярных в рунете бесплатных хостингов по созданию сайтов. Он просуществовал с 2003 года по 2013 год. А после компания передала «Народ.ру» веб-сервису uCoz.
«Яндекса» одно время «держал» целый зверинец из кита и манула.
«Яндекс.Кит» представлял собой прошивку для мобильных устройств на операционной системе Android. Модели от компаний Huawei и Explay вышли с таким программным решением в 2014 году. Однако пользователи не сильно оценили данную инновацию и отдали предпочтение сопернику Google.
А Manul был антивирусом с открытым кодом, предназначенный для защиты сайтов. Он работал через браузер и помогал вебмастеру понять, что произошло с сайтом, и вылечить его.
«Яндекс.Словари» предоставлял пользователю сайты справочников и энциклопедий. Однако его пришлось закрыть из-за невысокой популярности и ограничений правообладателей.
С помощью сервиса «Яндекс.Книги» можно было искать ссылки на произведения в интернете и находить их бумажный вариант в магазинах. Он просуществовал 4 года, а в 2013 году при переходе на этот сайт пользователя отсылали в раздел «Литература» на «Яндекс.Каталоге».
Старался вытащить всех на улицу сервис «Яндекс.Прогулки». Сервис определял местоположение человека и предлагал ему ближайшие достопримечательности. Также можно было определить по фотографии культурный объект. Сервис просуществовал одно лето, после чего утратил свою популярность.
Был у «Яндекса» даже собственный мессенджер: «Я.Онлайн». Он позволял не только общаться, но и уведомлял о новых письмах из «Яндекс.Почты» и соцсетей — «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook.
«Я.Онлайн» также информировал о погоде и показывал ситуацию на дорогах — но это только для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Екатеринбурга.
Впервые его запустили в 2008 году. Он перестал работать в 2013 году.