Яндекс. Пиво для Яндекс.Народа. Вспоминаем неудачные проекты нашумевшей поисковой системы

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«Яндекс.Пиво»

Один из первых пробных сервисов Яндекс решил посвятить пиву. Пользователи сайта могли изучать различные сорта этого напитка, делиться мнением друг с другом, участвовать в конкурсах и набирать очки активности.

Самостоятельно сервис просуществовал 3 года. В 2002 году он стал частью другого сайта «Яндекс.Гуру» (прообраз «Яндекс.Маркета»).