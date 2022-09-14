14 сентября
﻿
Жизнь

Яндекс. Пиво для Яндекс.Народа. Вспоминаем неудачные проекты нашумевшей поисковой системы

Пользователи сети обратили внимание на недавнее нововведение «Яндекса»: теперь его сайт называется ya.ru. Сложно сказать, будет это решение удачным или оно потерпит крах. А пока вспоминаем неудавшиеся проекты компании с многообещающими названиями.

Яндекс
Яндекс
СС0
1
«Яндекс.Пиво»

Один из первых пробных сервисов Яндекс решил посвятить пиву. Пользователи сайта могли изучать различные сорта этого напитка, делиться мнением друг с другом, участвовать в конкурсах и набирать очки активности.

Самостоятельно сервис просуществовал 3 года. В 2002 году он стал частью другого сайта «Яндекс.Гуру» (прообраз «Яндекс.Маркета»).

Пиво.
Пиво.
unsplash.com
2
Все для народа

Долгое время у компании работал сервис «Яндекс.Народ». Это была удобная (и бесплатная) площадка для создания собственных сайтов. Примечательна она была тем, что свой сервис можно было сделать без специальных знаний, с помощью готовых шаблонов.

«Яндекс.Народ» стал одним из самых популярных в рунете бесплатных хостингов по созданию сайтов. Он просуществовал с 2003 года по 2013 год. А после компания передала «Народ.ру» веб-сервису uCoz.

3
Кит и Манул от «Яндекса»

«Яндекса» одно время «держал» целый зверинец из кита и манула.

«Яндекс.Кит» представлял собой прошивку для мобильных устройств на операционной системе Android. Модели от компаний Huawei и Explay вышли с таким программным решением в 2014 году. Однако пользователи не сильно оценили данную инновацию и отдали предпочтение сопернику Google.

А Manul был антивирусом с открытым кодом, предназначенный для защиты сайтов. Он работал через браузер и помогал вебмастеру понять, что произошло с сайтом, и вылечить его.

Манулы в Новосибирском зоопарке.
Манулы в Новосибирском зоопарке.
Новосибирский зоопарк, vk.com/novosibirsk_zoo
4
Словари, книги и прогулки

«Яндекс.Словари» предоставлял пользователю сайты справочников и энциклопедий. Однако его пришлось закрыть из-за невысокой популярности и ограничений правообладателей.

С помощью сервиса «Яндекс.Книги» можно было искать ссылки на произведения в интернете и находить их бумажный вариант в магазинах. Он просуществовал 4 года, а в 2013 году при переходе на этот сайт пользователя отсылали в раздел «Литература» на «Яндекс.Каталоге».

Старался вытащить всех на улицу сервис «Яндекс.Прогулки». Сервис определял местоположение человека и предлагал ему ближайшие достопримечательности. Также можно было определить по фотографии культурный объект. Сервис просуществовал одно лето, после чего утратил свою популярность.

Приложение &quot;Яндекс.Транспорт&quot;.
Приложение «Яндекс.Транспорт».
altapress.ru
5
Собственный мессенджер

Был у «Яндекса» даже собственный мессенджер: «Я.Онлайн». Он позволял не только общаться, но и уведомлял о новых письмах из «Яндекс.Почты» и соцсетей — «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook.

«Я.Онлайн» также информировал о погоде и показывал ситуацию на дорогах — но это только для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Екатеринбурга.

Впервые его запустили в 2008 году. Он перестал работать в 2013 году.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость