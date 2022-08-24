Яндекс-чайники и Яндекс-холодильники. Известный маркетплейс собирается выпускать собственную технику

«Яндекс.Маркет» разработал два собственных бренда бытовой техники и электроники — Tuvio и Vionic. Торговая площадка подала заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент, сообщает ТАСС .

«Яндекс» планирует в будущем расшрить ассортимент товаров бытовой техники и электроники, добавив чайники, холодильники, роботы-пылесосы и кофемашины.

Под маркой Vionic будут выходить собственный шлем виртуальной реальности и перчатки к нему.

Маркетплейс предполагает, что новые бренды Tuvio и Vionic буду наравне с брендом аксессуаров для смартфонов Commo. Его «Яндекс.Маркет» запустил в марте 2022 года. Под этой маркой выходят сетевые зарядные устройства и кабели.

Роспатент принял документы на регистрацию Vionic «Яндекс» в конце июля этого года, а бренд Tuvio — в середине августа.