Сервис онлайн-объявлений частных лиц запускает Ozon

Компания также обратилась в Минэкономразвития с предложениями к поправкам к закону «О рекламе».

Дело в том, что запустить сервис повсеместно мешает законопроект депутата Артема Кирьянова о внесении поправок в вышеназванный закон. Они предусматривают передачу управления всеми рекламными экранами, а также классифайдами единому оператору.

Многие участники рынка (Avito, «Юла», HeadHunter, YouDo, «Авто.ру» и другие) уже высказывались против принятия поправок.

Информацию об инвестициях в проект не сообщают.

В Ozon не скрывают — если инициатива депутата в конечном итоге будет одобрена, проект придется свернуть.

Пока классифайд действует только в Ростове-на-Дону — для частных лиц и продавцов маркетплейса, указывает bfm.ru.

Ранее Ozon, Wildberries и «Яндекс» попросили правительство распространить на них меры поддержки IТ.