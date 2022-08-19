19 августа
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Потребитель

Сервис онлайн-объявлений частных лиц запускает Ozon

Маркетплейс Ozon запустил сервис онлайн-объявлений частных лиц, пишет «Коммерсантъ».

Ноутбук, интернет.
Ноутбук, интернет.
CC0

Компания также обратилась в Минэкономразвития с предложениями к поправкам к закону «О рекламе».

Дело в том, что запустить сервис повсеместно мешает законопроект депутата Артема Кирьянова о внесении поправок в вышеназванный закон. Они предусматривают передачу управления всеми рекламными экранами, а также классифайдами единому оператору.

Многие участники рынка (Avito, «Юла», HeadHunter, YouDo, «Авто.ру» и другие) уже высказывались против принятия поправок.

Информацию об инвестициях в проект не сообщают.

В Ozon не скрывают — если инициатива депутата в конечном итоге будет одобрена, проект придется свернуть.

Пока классифайд действует только в Ростове-на-Дону — для частных лиц и продавцов маркетплейса, указывает bfm.ru.

Ранее Ozon, Wildberries и «Яндекс» попросили правительство распространить на них меры поддержки IТ.

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