Дорого или нет. Какие товары могут подешеветь в России, и как скоро это произойдет

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А когда упадут цены на еду?

Снижение цен в России будет заметно через 2−3 месяца, спрогнозировал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

Дело в том, что тогда на стоимости отразится укрепление рубля к доллару и евро.

Евро , доллары. Валюта. CC0

«Чтобы убедиться в том, что динамика положительная и цены будут падать. Плюс к этому, наверное, будет более активно работать та самая логистика, которая разрушена. Соответственно, с лагом в пару месяцев мы увидим падение цен, товары подтянутся к доллару. Может быть, через три месяца», — подчеркнул эксперт.