Дорого или нет. Какие товары могут подешеветь в России, и как скоро это произойдет

Ранее фермер Андрей Прошаков заявил, что скоро снизятся цены на:
- Крупы,
- Подсолнечное масло,
- Макароны,
- Хлебобулочные изделия.
По его словам, эти продукты подешевеют в несколько раз — до показателей 2012−2014 годов.
Снижение цен в России будет заметно через 2−3 месяца, спрогнозировал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.
Дело в том, что тогда на стоимости отразится укрепление рубля к доллару и евро.
«Чтобы убедиться в том, что динамика положительная и цены будут падать. Плюс к этому, наверное, будет более активно работать та самая логистика, которая разрушена. Соответственно, с лагом в пару месяцев мы увидим падение цен, товары подтянутся к доллару. Может быть, через три месяца», — подчеркнул эксперт.
По данным Росстата, за прошлый месяц подорожали:
- Лук — на 50,1%;
- Сахар — на 44%.
Но, кстати, с начала спецоперации упали цены на огурцы. А еще, отмечает «Российская газета», на 5,3% подешевели помидоры.
Несколько недель назад мэр Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что значительно подорожала морковь. При том, что цены на сахар снизились.
«Сахар падает в цене <…> Его стоимость уменьшалась на три рубля, однако подорожала морковка», — сказал он.
«Российская газета» добавляет: ценник на сахар почти перестал увеличиваться. Рост составил всего 0,9% — против 5,8% неделей раньше.
О стабилизации спроса изданию рассказали в «Магните», «Ленте», «Утконосе» и Ozon.
Так, «Магнит» уже «ведет переговоры с поставщиками о снижении закупочных цен, а также обсуждает с партнерами возвращение скидочных акций и промо».
А вот в Ozon уверяют, что сохранили большие распродажи и вернули раздел «Зона лучших цен» (в нем собраны товары по акции).
В «Ленте» также утверждают, что «продолжают работать с партнерами над лучшими предложениями».
Да. Ozon обратил внимание, что на 15% уменьшилась стоимость средств для стирки и личной гигиены.
Также в Ozon на 22% подешевели ноутбуки и планшеты.
Еще в марте вырос спрос на отечественную бытовую технику.
В некоторых торговых сетях ее продажи выросли на 50−70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
А главное преимущество русской и белорусской техники, считают участники рынка, — в «широком ассортименте и доступности цен».
Цены на автомобили тоже упали в апреле — после того, как достигли исторического максимума в марте. Об этом сообщает 74.ru.
Например, паркетник Volkswagen Tiguan в максимальной версии продают за 5 млн рублей (месяц назад стоил 7−8 млн).
Аналогично с флагманской моделью Vesta, которую месяц назад продавали за 2 млн рублей.
В апреле дилеры предлагают от 1,1 млн рублей.
Hyundai Solaris продается за 1,6 млн рублей вместо 3 млн.
Хотя, подчеркивается, говорить о глобальном удешевлении пока рано.
Сильно — вряд ли. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что максимальный потенциал снижения розничной стоимости бензина — 3−4 рубля за литр, а дальше цена скорректируется ростом.
«Едва ли понижение будет носить массовый или долгосрочный характер, ожидать падения более чем на 3−4 рубля не следует. И это понижение в какой-то момент вернется откатом роста, поскольку законтрактованные мартовские оптовые закупки топлива на АЗС сменятся апрельскими, а они будут дороже из-за масштабного повышения ключевой ставки», — пояснил эксперт.
Да. В прошлом месяце бензин в Алтайском крае оказалась самым недорогим в России.
С 21 по 27 марта в регионе его средняя стоимость составила 46,12 рубля.
Бензин АИ-92 в крае можно было купить в среднем 44,99 рубля. Дешевле эта марка только в Курганской и Челябинской областях.