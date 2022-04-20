20 апреля
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Потребитель

Дорого или нет. Какие товары могут подешеветь в России, и как скоро это произойдет

В России нет четкой тенденции к подешевению или подорожанию товаров. На что выросли и упали цены, и можно ли сейчас купить технику по «адекватной стоимости» — в нашем разборе.

Успеть за ценами.
Успеть за ценами.
Pixabay.com
1
«Утешительный» прогноз: какие продукты подешевеют в ближайшее время?

Ранее фермер Андрей Прошаков заявил, что скоро снизятся цены на:

  • Крупы,
  • Подсолнечное масло,
  • Макароны,
  • Хлебобулочные изделия.
Хлеб, буханка, сдоба.
Хлеб, буханка, сдоба.
pixabay.com/

По его словам, эти продукты подешевеют в несколько раз — до показателей 2012−2014 годов.

2
А когда упадут цены на еду?

Снижение цен в России будет заметно через 2−3 месяца, спрогнозировал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

Дело в том, что тогда на стоимости отразится укрепление рубля к доллару и евро.

Евро, доллары. Валюта.
Евро, доллары. Валюта.
CC0

«Чтобы убедиться в том, что динамика положительная и цены будут падать. Плюс к этому, наверное, будет более активно работать та самая логистика, которая разрушена. Соответственно, с лагом в пару месяцев мы увидим падение цен, товары подтянутся к доллару. Может быть, через три месяца», — подчеркнул эксперт.

3
Двойной скачок: какие продукты, наоборот, сильно подорожали?

По данным Росстата, за прошлый месяц подорожали:

  • Лук — на 50,1%;
  • Сахар — на 44%.
Огурцы. Зелень.
Огурцы. Зелень.
СС0

Но, кстати, с начала спецоперации упали цены на огурцы. А еще, отмечает «Российская газета», на 5,3% подешевели помидоры.

4
Какой еще овощ прибавил в цене?

Несколько недель назад мэр Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что значительно подорожала морковь. При том, что цены на сахар снизились.

«Сахар падает в цене <…> Его стоимость уменьшалась на три рубля, однако подорожала морковка», — сказал он.

Сахар, продукты.
Сахар, продукты.
pixabay.com/

«Российская газета» добавляет: ценник на сахар почти перестал увеличиваться. Рост составил всего 0,9% — против 5,8% неделей раньше.

5
Спрос на товары стабилизировался. Какие магазины это заметили?

О стабилизации спроса изданию рассказали в «Магните», «Ленте», «Утконосе» и Ozon.

Так, «Магнит» уже «ведет переговоры с поставщиками о снижении закупочных цен, а также обсуждает с партнерами возвращение скидочных акций и промо».

Магазин &quot;Магнит&quot;.
Магазин «Магнит».
altapress.ru

А вот в Ozon уверяют, что сохранили большие распродажи и вернули раздел «Зона лучших цен» (в нем собраны товары по акции).

В «Ленте» также утверждают, что «продолжают работать с партнерами над лучшими предложениями».

6
Цены на бытовую химию снизились?

Да. Ozon обратил внимание, что на 15% уменьшилась стоимость средств для стирки и личной гигиены.

7
Крупные покупки: на сколько подешевела техника, и почему на нее вырос спрос?

Также в Ozon на 22% подешевели ноутбуки и планшеты.

Компьютер, ноутбук.
Компьютер, ноутбук.
СС0

Еще в марте вырос спрос на отечественную бытовую технику.
В некоторых торговых сетях ее продажи выросли на 50−70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А главное преимущество русской и белорусской техники, считают участники рынка, — в «широком ассортименте и доступности цен».

8
Что происходит с ценами на авто?

Цены на автомобили тоже упали в апреле — после того, как достигли исторического максимума в марте. Об этом сообщает 74.ru.

Например, паркетник Volkswagen Tiguan в максимальной версии продают за 5 млн рублей (месяц назад стоил 7−8 млн).

Первый экземпляр абсолютно нового VW Tiguan приехал в Барнаул
Первый экземпляр абсолютно нового VW Tiguan приехал в Барнаул
«АлтайЕвроМоторс»

Аналогично с флагманской моделью Vesta, которую месяц назад продавали за 2 млн рублей.
В апреле дилеры предлагают от 1,1 млн рублей.
Hyundai Solaris продается за 1,6 млн рублей вместо 3 млн.

Хотя, подчеркивается, говорить о глобальном удешевлении пока рано.

9
«Корм» для машины: цены на бензин могут сильно снизиться?

Сильно — вряд ли. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что максимальный потенциал снижения розничной стоимости бензина — 3−4 рубля за литр, а дальше цена скорректируется ростом.

«Едва ли понижение будет носить массовый или долгосрочный характер, ожидать падения более чем на 3−4 рубля не следует. И это понижение в какой-то момент вернется откатом роста, поскольку законтрактованные мартовские оптовые закупки топлива на АЗС сменятся апрельскими, а они будут дороже из-за масштабного повышения ключевой ставки», — пояснил эксперт.

10
Правда, что в Алтайском крае бензин самый дешевый?

Да. В прошлом месяце бензин в Алтайском крае оказалась самым недорогим в России.

С 21 по 27 марта в регионе его средняя стоимость составила 46,12 рубля.

Дизель, топливо, бензин
Дизель, топливо, бензин
СС0

Бензин АИ-92 в крае можно было купить в среднем 44,99 рубля. Дешевле эта марка только в Курганской и Челябинской областях.

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