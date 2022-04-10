Не сахар и не гречка. Росстат назвал продукт, который вполовину вырос в цене

Росстат выяснил, какие продукты больше всего подорожали в марте. Что интересно — это не вызвавший ажиотаж сахар.

Больше всего в прошлом месяце подорожал лук — его цена увеличилась на 50,1%. Сахарный песок только на втором месте — он подорожал на 44%.

Подешевели на продуктовых полках огурцы — их цена уменьшилась на 17,4%.

В целом в марте общий уровень инфляции продовольственных товаров в России составил 7,1%, пишет «МК».

Общие темпы инфляции в марте 2022 года ускорились до 7,61%, что стало максимумом с января 1999 года. Тогда инфляция составила 8,38%.

Ранее Росстат назвал предварительное число жителей России — по последней переписи населения, в стране проживают 147 млн человек.