10 апреля
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Экономика

Не сахар и не гречка. Росстат назвал продукт, который вполовину вырос в цене

Росстат выяснил, какие продукты больше всего подорожали в марте. Что интересно — это не вызвавший ажиотаж сахар.

Лук репчатый
Лук репчатый
СС0

Больше всего в прошлом месяце подорожал лук — его цена увеличилась на 50,1%. Сахарный песок только на втором месте — он подорожал на 44%.

Подешевели на продуктовых полках огурцы — их цена уменьшилась на 17,4%.

В целом в марте общий уровень инфляции продовольственных товаров в России составил 7,1%, пишет «МК».

Общие темпы инфляции в марте 2022 года ускорились до 7,61%, что стало максимумом с января 1999 года. Тогда инфляция составила 8,38%.

Ранее Росстат назвал предварительное число жителей России — по последней переписи населения, в стране проживают 147 млн человек.

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