10 августа
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Потребитель

Цены на смартфоны могут «взлететь» в России. Когда это произойдет, и что говорят эксперты

Цены на смартфоны могут вырасти в России. Когда и на сколько подорожают телефоны, рассказали эксперты телекоммуникационного рынка.

Семья. Мобильный телефон.
Семья. Мобильный телефон.
СС0.

Стоимость смартфонов увеличится: когда и на сколько?

Цены на смартфоны могут повыситься к сентябрю на 10−15%. При этом, по сравнению с июлем, в августе они не подорожали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование price.ru.

«Эксперты ожидают повышение цен к сентябрю в преддверии осени, так как это традиционное время покупки новой техники <…> В августе цены не повышались, при этом среди популярных флагманов заметно небольшой снижение 2−5%, вызванное сезонным затишьем», — отмечается в исследовании.

Телефон. Переговоры.
Телефон. Переговоры.
Pixabay.com

Samsung и Apple остаются популярными?

Да, Samsung и Apple продолжают быть популярными — даже после ухода из России.

По словам специалистов, спрос на другие бренды пока не сформировался у «широкого потребителя». Однако, уточняется, Xiaomi к концу 2022-го может стать лидером по продажам.

А на маркетлейсах спрос на iPhone тоже не упал?

Нет, спрос на iPhone на популярных маркетплейсах не снизился по сравнению с прошлый годом не снизился, подсчитал сервис Sellematics.

При этом общие продажи выросли за счет брендов из Азии.

Где и из каких магазинов исчезли Samsung?

Об исчезновении телефонов Samsung ранее сообщили несколько участников телекоммуникационного рынка.

В частности, на сайте «М.Видео-Эльдорадо» жителям Уфы предлагают привезти телефоны с доставкой через пять дней после заказа.

А в Нижнем Новгороде закончились бюджетные модели «серии-А». Однако остались несколько вариантов Samsung S. Подробнее — в нашем материале.

Телефон. СМС.
Телефон. СМС.
СС0

На какие смартфоны не хватает деталей?

В России не хватает запчастей для смартфонов Samsung и Huawei.

«Учитывая, что и Samsung, и Huawei сейчас официально не поставляются в Россию, у АСЦ возникли проблемы с деталями для них. Пользователям надо привыкать к тому, что каких-то запчастей может не быть в наличии, из-за чего сроки ремонта и цены на него могут вырасти», — заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

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