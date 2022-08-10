Цены на смартфоны могут «взлететь» в России. Когда это произойдет, и что говорят эксперты

Стоимость смартфонов увеличится: когда и на сколько?
Цены на смартфоны могут повыситься к сентябрю на 10−15%. При этом, по сравнению с июлем, в августе они не подорожали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование price.ru.
«Эксперты ожидают повышение цен к сентябрю в преддверии осени, так как это традиционное время покупки новой техники <…> В августе цены не повышались, при этом среди популярных флагманов заметно небольшой снижение 2−5%, вызванное сезонным затишьем», — отмечается в исследовании.
Samsung и Apple остаются популярными?
Да, Samsung и Apple продолжают быть популярными — даже после ухода из России.
По словам специалистов, спрос на другие бренды пока не сформировался у «широкого потребителя». Однако, уточняется, Xiaomi к концу 2022-го может стать лидером по продажам.
А на маркетлейсах спрос на iPhone тоже не упал?
Нет, спрос на iPhone на популярных маркетплейсах не снизился по сравнению с прошлый годом не снизился, подсчитал сервис Sellematics.
При этом общие продажи выросли за счет брендов из Азии.
Где и из каких магазинов исчезли Samsung?
Об исчезновении телефонов Samsung ранее сообщили несколько участников телекоммуникационного рынка.
В частности, на сайте «М.Видео-Эльдорадо» жителям Уфы предлагают привезти телефоны с доставкой через пять дней после заказа.
А в Нижнем Новгороде закончились бюджетные модели «серии-А». Однако остались несколько вариантов Samsung S. Подробнее — в нашем материале.
На какие смартфоны не хватает деталей?
В России не хватает запчастей для смартфонов Samsung и Huawei.
«Учитывая, что и Samsung, и Huawei сейчас официально не поставляются в Россию, у АСЦ возникли проблемы с деталями для них. Пользователям надо привыкать к тому, что каких-то запчастей может не быть в наличии, из-за чего сроки ремонта и цены на него могут вырасти», — заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.