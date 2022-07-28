28 июля
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Потребитель

«Мистическая» пропажа. Из каких регионов исчезли смартфоны Samsung, а где запас — большой

Некоторые телефоны Samsung исчезли из российских регионов, или их можно купить только с доставкой через несколько дней. Так произошло, поскольку параллельный импорт не заработал в полную силу, утверждают эксперты. Рассказываем, где отмечается острый дефицит смартфонов, а в каких городах трудностей нет.

Телефон.
Телефон.
unsplash.com
1
Кто рассказал о дефиците смартфонов Samsung?

Об исчезновении телефонов Samsung РБК сообщили несколько участников телекоммуникационного рынка.

Одна из тех, кто подтвердил информацию, — Татьяна Скокова, сотрудница компании Merlion (дистрибьютор Apple и Samsung).

2
Почему ритейлеры привозят Samsung по запросу?

Ритейлеры вынуждены привозить смартфоны по запросу из-за недостатка товаров.

Мужчина с телефоном.
Мужчина с телефоном.
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3
Кому и как быстро компании привозят смартфоны на заказ?

На сайте «М.Видео-Эльдорадо» жителям Уфы предлагают привезти телефоны с доставкой через пять дней после заказа.

4
Так, а какие телефоны можно приобрести с доставкой?

По такой схеме в «М.Видео-Эльдорадо» уфимцы могут купить Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra.

5
В каком городе нет бюджетных смартфонов Samsung?

В Нижнем Новгороде закончились бюджетные модели «серии-А». Однако остались несколько вариантов Samsung S.

6
Еще несколько городов

В сети «Ситилинк» в Перми доступны несколько моделей A, а также Samsung Galaxy S21+.

Телефон, зарядка.
Телефон, зарядка.
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Кроме того, в Челябинске на сайте МТС можно заказать Samsung Galaxy S22 Ultra 12 на 256 Гб. А «Мегафон» с ожиданием в два-четыре дня продает эту же модель, но на 128 Гб, в Омске.

7
В каком ценовом сегменте возникла нехватка телефонов?

В Челябинске уменьшение выбора особенно заметно в категории смартфонов до 50 тыс. рублей. Это касается МТС, «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «ВымпелКома», «Т2 РТК Холдинга» и «МегаФона».

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
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8
У кого нет Samsung S22 Ultra 12?

Samsung S22 Ultra 12 нет в наличии у «Связного».

9
Понятно, а где проблем со смартфонами нет?

Дефицита смартфонов Samsung нет в Москве.

10
А в Барнауле можно купить Samsung без проблем?

Samsung «серии-А» в Барнауле можно купить без ожидания. А вот «серию-S» — только с доставкой с 3 августа и самовывозом со 2-го.

Девушка, телефон
Девушка, телефон
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11
Что о пропаже Samsung говорят эксперты?

«В зависимости от спроса в регионе предложение может отличаться. Наша модель работы предполагает доставку товара в магазины из распределительных центров под актуальные потребности пользователя», — подчеркнул директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

Представитель МТС добавил: «Товаров достаточно, чтобы удовлетворить спрос покупателей».

12
Кстати, почему параллельный импорт не заработал в полную силу?

Существующий механизм параллельного импорта не может обеспечить беспрерывность поставок и объемы продукции, адекватные запросам покупателей.

«Этому способствует ряд причин: разорванные логистические цепочки, ограниченное финансирование таких поставок, сложности таможенного оформления, сервисная поддержка такой продукции и прочее», — сказала она.

Samsung Galaxy S6 Edge.
Samsung Galaxy S6 Edge.
из открытых источников в интернете

Ранее россияне пожаловались, что не могут активировать смартфоны Samsung, ввезенные по параллельному импорту.

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