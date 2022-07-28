Об исчезновении телефонов Samsung РБК сообщили несколько участников телекоммуникационного рынка.
Одна из тех, кто подтвердил информацию, — Татьяна Скокова, сотрудница компании Merlion (дистрибьютор Apple и Samsung).
Ритейлеры вынуждены привозить смартфоны по запросу из-за недостатка товаров.
На сайте «М.Видео-Эльдорадо» жителям Уфы предлагают привезти телефоны с доставкой через пять дней после заказа.
По такой схеме в «М.Видео-Эльдорадо» уфимцы могут купить Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra.
В Нижнем Новгороде закончились бюджетные модели «серии-А». Однако остались несколько вариантов Samsung S.
В сети «Ситилинк» в Перми доступны несколько моделей A, а также Samsung Galaxy S21+.
Кроме того, в Челябинске на сайте МТС можно заказать Samsung Galaxy S22 Ultra 12 на 256 Гб. А «Мегафон» с ожиданием в два-четыре дня продает эту же модель, но на 128 Гб, в Омске.
В Челябинске уменьшение выбора особенно заметно в категории смартфонов до 50 тыс. рублей. Это касается МТС, «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «ВымпелКома», «Т2 РТК Холдинга» и «МегаФона».
Samsung S22 Ultra 12 нет в наличии у «Связного».
Дефицита смартфонов Samsung нет в Москве.
Samsung «серии-А» в Барнауле можно купить без ожидания. А вот «серию-S» — только с доставкой с 3 августа и самовывозом со 2-го.
«В зависимости от спроса в регионе предложение может отличаться. Наша модель работы предполагает доставку товара в магазины из распределительных центров под актуальные потребности пользователя», — подчеркнул директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.
Представитель МТС добавил: «Товаров достаточно, чтобы удовлетворить спрос покупателей».
Существующий механизм параллельного импорта не может обеспечить беспрерывность поставок и объемы продукции, адекватные запросам покупателей.
«Этому способствует ряд причин: разорванные логистические цепочки, ограниченное финансирование таких поставок, сложности таможенного оформления, сервисная поддержка такой продукции и прочее», — сказала она.Samsung Galaxy S6 Edge.из открытых источников в интернете
Ранее россияне пожаловались, что не могут активировать смартфоны Samsung, ввезенные по параллельному импорту.