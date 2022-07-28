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Еще несколько городов

В сети «Ситилинк» в Перми доступны несколько моделей A, а также Samsung Galaxy S21+.

Телефон , зарядка. СС0

Кроме того, в Челябинске на сайте МТС можно заказать Samsung Galaxy S22 Ultra 12 на 256 Гб. А «Мегафон» с ожиданием в два-четыре дня продает эту же модель, но на 128 Гб, в Омске.