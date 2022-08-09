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В СБП комиссия ниже , чем за обычные банковские переводы?

Да. «Нельзя не упомянуть низкую комиссию данной системы переводов — она на порядок ниже обычной при переводе из одного банка в другой», — рассказал РИА Новости Тростьянский.

Система быстрых платежей , СБП. СС0

В СБП переводы между физлицами до 100 тыс. рублей в месяц — бесплатные.

А от 100 тыс. взимают 0,5% комиссии (но не более 1,5 тыс. рублей).