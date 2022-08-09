9 августа
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Потребитель

Как сэкономить, пользуясь Системой быстрых платежей — разъяснение эксперта

Переводы в Системе быстрых платежей не всегда обходятся дешевле классических переводов с карты на карту. Как сэкономить, пользуясь СБП, рассказал замдиректора Центра НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский.

Покупка. Чек.
Покупка. Чек.
CC0
1
Перечислить деньги в СБП можно по номеру телефона?

Да, можно.

2
В СБП комиссия ниже, чем за обычные банковские переводы?

Да. «Нельзя не упомянуть низкую комиссию данной системы переводов — она на порядок ниже обычной при переводе из одного банка в другой», — рассказал РИА Новости Тростьянский.

Система быстрых платежей, СБП.
Система быстрых платежей, СБП.
СС0

В СБП переводы между физлицами до 100 тыс. рублей в месяц — бесплатные.

А от 100 тыс. взимают 0,5% комиссии (но не более 1,5 тыс. рублей).

3
СБП и оплата по NFC

Ранее Центробанк подключил к Системе быстрых платежей (СБП) оплату по NFC. Эта технология позволяет расплачиваться, прикладывая смартфон к терминалу.

«Буквально на днях мы запустили опцию NFC, когда вы можете с помощью мобильного телефона, прикладывая, оплатить тоже с помощью СБП ту покупку, которую вы делаете, например, в кафе или какой-то торговой сети», — отметила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

4
Что и где можно оплачивать через СБП?

Как стало известно накануне, РЖД ввели возможность оплаты билетов через СБП.

Новые пригородные поезда.
Новые пригородные поезда.
Пресс-служба правительства региона.

«Запускаем оплату билетов на поезда через систему быстрых платежей. Купить билет в кассе теперь можно, отсканировав QR-код с помощью смартфона», — уточнили в Telegram-канале компании.

5
На скольких вокзалах СБП уже работает?

Сейчас оплата по СБП доступна на 12 вокзалах: Казанском и Ленинградском в Москве, Московском в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Саратова, Нижнего Новгорода, Самары, Иркутска, Новосибирска и Хабаровска.

Ранее стало известно, что срок банковских переводов могут увеличить.

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