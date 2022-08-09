Да, можно.
Да. «Нельзя не упомянуть низкую комиссию данной системы переводов — она на порядок ниже обычной при переводе из одного банка в другой», — рассказал РИА Новости Тростьянский.
В СБП переводы между физлицами до 100 тыс. рублей в месяц — бесплатные.
А от 100 тыс. взимают 0,5% комиссии (но не более 1,5 тыс. рублей).
Ранее Центробанк подключил к Системе быстрых платежей (СБП) оплату по NFC. Эта технология позволяет расплачиваться, прикладывая смартфон к терминалу.
«Буквально на днях мы запустили опцию NFC, когда вы можете с помощью мобильного телефона, прикладывая, оплатить тоже с помощью СБП ту покупку, которую вы делаете, например, в кафе или какой-то торговой сети», — отметила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
Как стало известно накануне, РЖД ввели возможность оплаты билетов через СБП.
«Запускаем оплату билетов на поезда через систему быстрых платежей. Купить билет в кассе теперь можно, отсканировав QR-код с помощью смартфона», — уточнили в Telegram-канале компании.
Сейчас оплата по СБП доступна на 12 вокзалах: Казанском и Ленинградском в Москве, Московском в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Саратова, Нижнего Новгорода, Самары, Иркутска, Новосибирска и Хабаровска.
Ранее стало известно, что срок банковских переводов могут увеличить.