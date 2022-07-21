Срок банковских переводов может быть увеличен

Новые правила — их разрабатывают в Госдуме — могут усилить ответственность банков за операции, связанные с хищением средств у граждан.
Согласно законопроекту, банки должны будут вернуть клиентам средства, если не проведут специальную проверку на «признаки мошеннических операций».
В случае их выявления банки смогут блокировать перевод на два дня, причем это произойдет даже если клиент подтвердил операцию, указывает Lenta.ru.
Банкиры могут серьезно переоценивать степень риска и будут часто блокировать средства, считают эксперты.
Кроме того, мера может оказаться недостаточно эффективной: база данных мошенников, на которую должны ориентироваться банкиры, обновляется с задержкой в пять-семь дней, а за это время можно вывести значительные суммы.
Между тем мошенники «переобулись» в летние одежды и продолжают дурить народ.