21 июля
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Потребитель

Срок банковских переводов может быть увеличен

Борьба с мошенниками может увеличить срок банковских переводов в России, пишет «Коммерсантъ».

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Новые правила — их разрабатывают в Госдуме — могут усилить ответственность банков за операции, связанные с хищением средств у граждан.

Согласно законопроекту, банки должны будут вернуть клиентам средства, если не проведут специальную проверку на «признаки мошеннических операций».

В случае их выявления банки смогут блокировать перевод на два дня, причем это произойдет даже если клиент подтвердил операцию, указывает Lenta.ru.

Банкиры могут серьезно переоценивать степень риска и будут часто блокировать средства, считают эксперты.

Кроме того, мера может оказаться недостаточно эффективной: база данных мошенников, на которую должны ориентироваться банкиры, обновляется с задержкой в пять-семь дней, а за это время можно вывести значительные суммы.

Между тем мошенники «переобулись» в летние одежды и продолжают дурить народ.

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