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Экономика

Владельцы карты «Мир» банка ВТБ смогут расплачиваться через телефоны с системой Android

Клиенты ВТБ могут расплачиваться за товары и услуги с помощью Mir Pay на телефонах Android, сообщила пресс-служба компании.

Карта "Мир". Источник: nspk.ru.
Карта "Мир". Источник: nspk.ru.

В банке сообщили, что для этого достаточно за несколько кликов в ВТБ Онлайн выпустить цифровую карту «Мир», установить приложение Mir Pay и привязать к нему свою карту. После этого можно расплачиваться смартфоном в торговых точках привычным способом.

«ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним», — напомнили в банке.

Напомним, что банк ВТБ попал под санкции. Сообщалось, что его карты не будут поддерживать Apple Pay и Google Pay. При этом стандартная контактная или бесконтактная оплата доступна.

Под санкции также попали банки Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и Открытия.

Ранее барнаульцев с картами санкционных банков попросили воздержаться от использования Apple Pay и Google Pay в транспорте.

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