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29 января
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Жизнь

Виктор Томенко решил переименовать Российско-немецкий дом

Российско-немецкий дом решили переименовать в Дом народов Алтайского края. Это нужно для устранения несоответствия между уставной деятельностью учреждения и его названием, объяснили в краевом правительстве. Соответствующее постановление подписал губернатор края Виктор Томенко.

Культурные мероприятия в Российско-немецком доме.
Культурные мероприятия в Российско-немецком доме.
altairn.ru

Дом народов Алтайского края продолжит все начатые Российско-немецким домом направления работы.

Отличаться от других домов дружбы народов в других регионах России он будет благодаря сохранению Центра немецкой культуры, накопившего огромный опыт работы в сфере социального и этнокультурного развития российских немцев.

С 2017 года учреждение проводит тематические программы не только о немецкой культуре, но и посвященные национальным праздникам и памятным датам разных народов, музыкальные и литературные салоны, дни открытых дверей и фестивали национальных культур.

«Сегодня Дом народов Алтая — площадка для обмена опытом, идеями, событиями для национально-культурных общественных организаций», — заявили в правительстве.

Ранее сообщалось, что Алтайский край вошел в число 39 регионов, где по нацпроекту «Культура» построят Центр культурного развития.

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