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Жизнь
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Российские власти высказались об ограничении врачей и учителей в подарках

Правительство РФ передумало ограничивать в подарках врачей и учителей, пишет РИА Новости.

Учитель.
Учитель.
СС0

«Я сразу скажу — есть горячие головы, которые предлагают распространить их до сторожа, уборщицы и технички. Не думаю, что можно с этим согласиться», — заявил замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов.

По его словам, если бы в правительстве хотели ограничить работников учебных заведений и сферы здравоохранения, то вносили бы изменения в закон «Об образовании» и «О здравоохранении», но «никак не в антикоррупционное законодательство».

«Поэтому заявления о том, что врачам и учителям запретят сейчас дарить подарки, не более чем домыслы», — заверил представитель правительства.

В декабре правительство внесло в Госдуму антикоррупционные поправки к законодательству, касающиеся подарков госслужащим, под категорию которых попадают врачи и учителя.

«Мы предлагаем установить, что служащий должен сдать подарок, если он получен на официальном, протокольном мероприятии, в орган вне зависимости от его стоимости. Конечно, предусмотрены и исключения, так, например, служащий может оставить себе цветы, канцелярскую печатную продукцию и ценные подарки, которые получены в качестве поощрения и награды от работодателя», — пояснял директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак, пишет bfm.ru.

Он также назвал «сомнительной» практику, когда пациент в качестве благодарности приносит врачу алкогольные напитки, например коньяк.

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