Российские власти высказались об ограничении врачей и учителей в подарках

«Я сразу скажу — есть горячие головы, которые предлагают распространить их до сторожа, уборщицы и технички. Не думаю, что можно с этим согласиться», — заявил замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов.
По его словам, если бы в правительстве хотели ограничить работников учебных заведений и сферы здравоохранения, то вносили бы изменения в закон «Об образовании» и «О здравоохранении», но «никак не в антикоррупционное законодательство».
«Поэтому заявления о том, что врачам и учителям запретят сейчас дарить подарки, не более чем домыслы», — заверил представитель правительства.
В декабре правительство внесло в Госдуму антикоррупционные поправки к законодательству, касающиеся подарков госслужащим, под категорию которых попадают врачи и учителя.
«Мы предлагаем установить, что служащий должен сдать подарок, если он получен на официальном, протокольном мероприятии, в орган вне зависимости от его стоимости. Конечно, предусмотрены и исключения, так, например, служащий может оставить себе цветы, канцелярскую печатную продукцию и ценные подарки, которые получены в качестве поощрения и награды от работодателя», — пояснял директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак, пишет bfm.ru.
Он также назвал «сомнительной» практику, когда пациент в качестве благодарности приносит врачу алкогольные напитки, например коньяк.