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Жизнь

Российского актера госпитализировали с психозом

37-летнего актера Артема Алексеева экстренно госпитализировали с острым психозом, сообщает Telegram-канал «112».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Алексеев, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей 6», «Последний Янычар» и «Пока станица спит», попал в больницу с острым псхиозом из-за ссоры с супругой.

Сначала медики подумали, что актер находится под действием психотропных веществ, но позже выяснилось, что у мужчины произошел нервный срыв.

«Алексеев поссорился с женой, забрал дочь и бродил с ней по городу. Сейчас артист находится под наблюдением врачей. В клинике он пробудет несколько дней», — сообщил источник.

Ранее осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов попросил смягчить ему наказание из-за психического расстройства.

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