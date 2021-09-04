Российского актера госпитализировали с психозом

Алексеев, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей 6», «Последний Янычар» и «Пока станица спит», попал в больницу с острым псхиозом из-за ссоры с супругой.

Сначала медики подумали, что актер находится под действием психотропных веществ, но позже выяснилось, что у мужчины произошел нервный срыв.

«Алексеев поссорился с женой, забрал дочь и бродил с ней по городу. Сейчас артист находится под наблюдением врачей. В клинике он пробудет несколько дней», — сообщил источник.

Ранее осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов попросил смягчить ему наказание из-за психического расстройства.