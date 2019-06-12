Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью

Стало известно, в каких регионах России в 2018 году зафиксированы самые высокие показатели рождаемости и смертности, пишет RT со ссылкой на данные Росстата.

Самая высокая рождаемость в Москве, где в 2018 году появились на свет 132,1 тыс. человек. На втором месте — Московская область (83 тыс. человек). Замыкает троку лидеров Краснодарский край (64,5 тыс.). Затем идут Санкт-Петербург (64 тыс.) и Тюменская область (50 тыс.).

Меньше всего россиян родилось в Ненецком автономном округе — 618 человек. Кроме того, среди антилидеров рейтинга Чукотка (625 человек), Магаданская область (1427), Еврейская АО (1,8 тыс.) и Калмыкия (3 тыс.).

Лидером по уровню смертности в прошлом году стала Москва. Там скончались 122 тыс. человек. На втором месте — Московская область (92 тыс.).

Далее идут Краснодарский край (67 тыс.), Санкт-Петербург (59,8 тыс.) и Свердловская область (58,5 тыс.). Антирейтинг замыкает Ненецкий АО. Там умерло 394 человека.

Отметим, что всего в 2018 году в России родились 1,6 млн человек, а умерли — 1,8 млн.

Напомним, в Алтайском крае за 11 месяцев 2018 года число умерших выросло на 270 человек, а количество родившихся сократилось на 1847 человек. Таким образом, естественная убыть населения региона ускорилась, это следует из данных, которые опубликовал Алтайкрайстат.